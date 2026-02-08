https://1prime.ru/20260208/bodajbo-867286161.html

В десяти домах Бодайбо восстановили водоснабжение и подачу тепла

энергетика

иркутская область

приангарье

рф

ИРКУТСК, 8 фев - ПРАЙМ. Водоснабжение и подача тепла восстановлены в 10 домах Бодайбо, где устраняют последствия коммунальной аварии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода в период сильных морозов - были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. В настоящее время в городе продолжаются оперативные работы по устранению последствий аварии на сетях, восстановление в дома подачи тепла и водоснабжения. На месте работают заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представитель Минстроя РФ Кирилл Колмаков, участники опергруппы правительства региона. В субботу губернатор Приангарья осмотрел котельные, вышедшие из строя, а также посетил квартиры и дома жителей, чтобы узнать лично, какая помощь требуется людям. Затем в КДЦ "Витим" состоялась встреча с жителями, на которой Игорь Кобзев отметил, что пока во все дома, попавшие в зону ЧС, "не будут даны тепло и горячая вода, опергруппа из Бодайбо не уедет", летом в домах проведут капитальный ремонт всех пострадавших коммуникаций. "После совещания в администрации города прошло ежедневное заседание КЧС. На сегодняшний день восстановлена подача теплоснабжения в 10 домов. Это индивидуальные жилые дома по улице Солнечной: № 1а, 1б, 1г, 1е и 2, а также многоквартирные дома № 3, 5, 5б, 5в, 6 в по улице Садовой. В них проживает 87 человек, из них 15 - дети", - говорится в сообщении. Также начата подача тепла в школу №3. По оценкам технических специалистов, на обогрев здания потребуется не менее двух дней.

