Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников - 08.02.2026
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников
Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен. Вотрен посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым. "Я подписала со своим коллегой письмо о намерениях для совместной разработки и производства инновационных решений для обороны, в частности в сфере дронов и данных", - написала Вотрен на своей странице в соцсети Х. Вотрен добавила, что совместная инициатива в рамках программы Brave 1 заработает в скором времени. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
общество , украина, франция, сергей лавров, владимир зеленский, нато, мид рф, киев
Вооружения, Общество , УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, МИД РФ, Киев
22:54 08.02.2026
 
Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников

Вотрен: Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкДрон в небе
Дрон в небе - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Дрон в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен.
Вотрен посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
"Я подписала со своим коллегой письмо о намерениях для совместной разработки и производства инновационных решений для обороны, в частности в сфере дронов и данных", - написала Вотрен на своей странице в соцсети Х.
Вотрен добавила, что совместная инициатива в рамках программы Brave 1 заработает в скором времени.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Выставка Аэронет 2035 - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
В России разработали самый маленький дрон с технологией распознавания лиц
Вчера, 16:15
 
Вооружения Общество УКРАИНА ФРАНЦИЯ Сергей Лавров Владимир Зеленский НАТО МИД РФ Киев
 
 
