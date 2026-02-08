https://1prime.ru/20260208/bpla-867297592.html

Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников

Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников - 08.02.2026, ПРАЙМ

Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников

Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен. | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T22:54+0300

2026-02-08T22:54+0300

2026-02-08T22:54+0300

вооружения

общество

украина

франция

сергей лавров

владимир зеленский

нато

мид рф

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/83037/68/830376837_0:133:2826:1723_1920x0_80_0_0_b503f09169755b58b89af32de3377c58.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен. Вотрен посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым. "Я подписала со своим коллегой письмо о намерениях для совместной разработки и производства инновационных решений для обороны, в частности в сфере дронов и данных", - написала Вотрен на своей странице в соцсети Х. Вотрен добавила, что совместная инициатива в рамках программы Brave 1 заработает в скором времени. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260207/rossiya-867273631.html

украина

франция

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, франция, сергей лавров, владимир зеленский, нато, мид рф, киев