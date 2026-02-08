Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев призвал готовиться праздновать предстоящую отставку Стармера - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260208/dmitriev-867296239.html
Дмитриев призвал готовиться праздновать предстоящую отставку Стармера
Дмитриев призвал готовиться праздновать предстоящую отставку Стармера - 08.02.2026, ПРАЙМ
Дмитриев призвал готовиться праздновать предстоящую отставку Стармера
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал готовиться к... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T21:16+0300
2026-02-08T21:16+0300
политика
банки
сша
кир стармер
великобритания
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал готовиться к празднованию предстоящей отставки "поджигателя войны", премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "В связи с отставкой главы администрации Стармера (Моргана Максуини - ред.) давайте подготовимся к празднованию предстоящей отставки поджигателя войны премьера Кира Стармера, а также (чествованию - ред.) роли, которую сыграло сообщество X в выявлении его недостатков и склонности к провалу", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X. К сообщению Дмитриева также прикреплена статья агентства Рейтер, согласно которой Стармер испытывает "крупнейший кризис" за весь срок пребывания на посту премьера из-за своего решения назначить Питера Мандельсона послом Британии в США в 2024 году. Ранее глава аппарата премьера Великобритании Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
https://1prime.ru/20260208/epshteyn-867293664.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, сша, кир стармер, великобритания, кирилл дмитриев, рфпи
Политика, Банки, США, Кир Стармер, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
21:16 08.02.2026
 
Дмитриев призвал готовиться праздновать предстоящую отставку Стармера

Дмитриев призвал готовиться праздновать предстоящую отставку "поджигателя войны" Стармера

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал готовиться к празднованию предстоящей отставки "поджигателя войны", премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"В связи с отставкой главы администрации Стармера (Моргана Максуини - ред.) давайте подготовимся к празднованию предстоящей отставки поджигателя войны премьера Кира Стармера, а также (чествованию - ред.) роли, которую сыграло сообщество X в выявлении его недостатков и склонности к провалу", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.
К сообщению Дмитриева также прикреплена статья агентства Рейтер, согласно которой Стармер испытывает "крупнейший кризис" за весь срок пребывания на посту премьера из-за своего решения назначить Питера Мандельсона послом Британии в США в 2024 году.
Ранее глава аппарата премьера Великобритании Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за связей экс-посла с Эпштейном
18:16
 
ПолитикаБанкиСШАКир СтармерВЕЛИКОБРИТАНИЯКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала