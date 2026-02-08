https://1prime.ru/20260208/dmitriev-867296239.html

Дмитриев призвал готовиться праздновать предстоящую отставку Стармера

Дмитриев призвал готовиться праздновать предстоящую отставку Стармера - 08.02.2026, ПРАЙМ

Дмитриев призвал готовиться праздновать предстоящую отставку Стармера

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал готовиться к... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T21:16+0300

2026-02-08T21:16+0300

2026-02-08T21:16+0300

политика

банки

сша

кир стармер

великобритания

кирилл дмитриев

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал готовиться к празднованию предстоящей отставки "поджигателя войны", премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "В связи с отставкой главы администрации Стармера (Моргана Максуини - ред.) давайте подготовимся к празднованию предстоящей отставки поджигателя войны премьера Кира Стармера, а также (чествованию - ред.) роли, которую сыграло сообщество X в выявлении его недостатков и склонности к провалу", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X. К сообщению Дмитриева также прикреплена статья агентства Рейтер, согласно которой Стармер испытывает "крупнейший кризис" за весь срок пребывания на посту премьера из-за своего решения назначить Питера Мандельсона послом Британии в США в 2024 году. Ранее глава аппарата премьера Великобритании Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

https://1prime.ru/20260208/epshteyn-867293664.html

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, сша, кир стармер, великобритания, кирилл дмитриев, рфпи