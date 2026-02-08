Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крах старого мира откладывается: для доллара нашли выход - 08.02.2026, ПРАЙМ
Крах старого мира откладывается: для доллара нашли выход
Крах старого мира откладывается: для доллара нашли выход - 08.02.2026, ПРАЙМ
Крах старого мира откладывается: для доллара нашли выход
Мировая резервная валюта – это не "титул сильной экономики", а статус стабильной валюты, за которой стоят масштаб и доверие. Говоря простым языком, резервная... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T05:05+0300
2026-02-08T05:05+0300
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Мировая резервная валюта – это не "титул сильной экономики", а статус стабильной валюты, за которой стоят масштаб и доверие. Говоря простым языком, резервная валюта ценится тем, что в ней можно в любой момент провести крупные операции без потерь ликвидности и неожиданной смены правил, а ее покупательная способность и финансовая политика институтов в целом воспринимаются, как предсказуемые.Поэтому риторика о смене резервной валюты всегда упирается не в лозунги, а в институциональные условия, которые касаются конвертируемости валюты, свободы движения капитала, прозрачности финансовой политики и качества правовой защиты. С этой точки зрения сценарий замены доллара юанем выглядит малореалистичным. По данным МВФ, на конец третьего квартала 2025 года доля доллара в мировых резервах составила около 57%, а доля юаня – 1,95%.Сдвиги в структуре мировых резервов – это признак постепенной диверсификации. Страны распределяют риски между разными активами и валютами, реагируя на доходность, санкционные и политические факторы, переоценку курсов, добавляя к доллару другие валюты и инструменты (чаще золото), но делают это плавно и осторожно.Ограничений для юаня, как глобального резерва - много. В первую очередь, юань не является свободно конвертируемой валютой и в Китае сохраняются ограничения на движение капитала. Отсюда возникает важная асимметрия между США и Китаем: США могут в большей степени распределять издержки своего долга на внешний мир, потому что долларовая система глубоко встроена в глобальные финансы, а Китай при действующем режиме конвертируемости не может делать это в той же мере.На этом фоне внутренние долговые проблемы Китая усиливают напряженность. Только долги муниципалитетов, связанные с развитием инфраструктуры, составляют 48% ВВП. Их обслуживание во многом поддерживается новыми заимствованиями и выпуском облигаций. В результате при ухудшении конъюнктуры власти будут чаще прибегать к административным мерам. Уже сама вероятность усиления контроля и изменения правил снижает привлекательность валюты, как резервного актива.Отдельного внимания заслуживает обсуждение BRICS Pay. Здесь важно различать функции. SWIFT – это не система расчетов, а защищенная сеть обмена финансовыми сообщениями. В этом смысле BRICS Pay не является его прямой заменой. Практическая задача проекта – создать дополнительный, более автономный маршрут для части трансграничных расчетов между странами BRICS в целях их удешевления, ускорения и снижения уязвимости к внешним ограничениям. В публичных материалах проекта BRICS Pay описывается, как децентрализованная цифровая платежная платформа, предназначенная для объединения множества платежных систем и проведения быстрых, безопасных и бесперебойных трансграничных транзакций.Плюсы такого проекта понятны – это больше устойчивости за счет альтернативного маршрута, меньше операционных сбоев, ниже комиссии. Но и минусы не менее существенны. Чтобы система работала в полном масштабе, странам нужно не только согласовать политическое намерение, но и закрепить единые стандарты безопасности и идентификации, порядок возвратов, урегулирование споров, распределение ответственности и т.д.Поэтому говорить о "крахе старого мира" преждевременно. Скорее идет смена модели. Вместо одного доминирующего контура появляется несколько параллельных. Доллар остается главным якорем резервов, но растет число дополнительных активов и маршрутов расчетов. Юань в этой системе может становиться заметнее, прежде всего, как валюта, используемая в торговых расчетах, а также как небольшая, но постепенно растущая составляющая резервных портфелей отдельных центральных банков.Автор - Светлана Фрумина, к.э.н., заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
Светлана Фрумина
Светлана Фрумина
05:05 08.02.2026
 
Крах старого мира откладывается: для доллара нашли выход

Экономист Фрумина: другие валюты дополнят доллар, но не заменят его

Светлана Фрумина, к.э.н, и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
Светлана Фрумина
Завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Мировая резервная валюта – это не "титул сильной экономики", а статус стабильной валюты, за которой стоят масштаб и доверие. Говоря простым языком, резервная валюта ценится тем, что в ней можно в любой момент провести крупные операции без потерь ликвидности и неожиданной смены правил, а ее покупательная способность и финансовая политика институтов в целом воспринимаются, как предсказуемые.
Поэтому риторика о смене резервной валюты всегда упирается не в лозунги, а в институциональные условия, которые касаются конвертируемости валюты, свободы движения капитала, прозрачности финансовой политики и качества правовой защиты. С этой точки зрения сценарий замены доллара юанем выглядит малореалистичным. По данным МВФ, на конец третьего квартала 2025 года доля доллара в мировых резервах составила около 57%, а доля юаня – 1,95%.
Сдвиги в структуре мировых резервов – это признак постепенной диверсификации. Страны распределяют риски между разными активами и валютами, реагируя на доходность, санкционные и политические факторы, переоценку курсов, добавляя к доллару другие валюты и инструменты (чаще золото), но делают это плавно и осторожно.
Ограничений для юаня, как глобального резерва - много. В первую очередь, юань не является свободно конвертируемой валютой и в Китае сохраняются ограничения на движение капитала. Отсюда возникает важная асимметрия между США и Китаем: США могут в большей степени распределять издержки своего долга на внешний мир, потому что долларовая система глубоко встроена в глобальные финансы, а Китай при действующем режиме конвертируемости не может делать это в той же мере.
На этом фоне внутренние долговые проблемы Китая усиливают напряженность. Только долги муниципалитетов, связанные с развитием инфраструктуры, составляют 48% ВВП. Их обслуживание во многом поддерживается новыми заимствованиями и выпуском облигаций. В результате при ухудшении конъюнктуры власти будут чаще прибегать к административным мерам. Уже сама вероятность усиления контроля и изменения правил снижает привлекательность валюты, как резервного актива.
Отдельного внимания заслуживает обсуждение BRICS Pay. Здесь важно различать функции. SWIFT – это не система расчетов, а защищенная сеть обмена финансовыми сообщениями. В этом смысле BRICS Pay не является его прямой заменой. Практическая задача проекта – создать дополнительный, более автономный маршрут для части трансграничных расчетов между странами BRICS в целях их удешевления, ускорения и снижения уязвимости к внешним ограничениям. В публичных материалах проекта BRICS Pay описывается, как децентрализованная цифровая платежная платформа, предназначенная для объединения множества платежных систем и проведения быстрых, безопасных и бесперебойных трансграничных транзакций.
Плюсы такого проекта понятны – это больше устойчивости за счет альтернативного маршрута, меньше операционных сбоев, ниже комиссии. Но и минусы не менее существенны. Чтобы система работала в полном масштабе, странам нужно не только согласовать политическое намерение, но и закрепить единые стандарты безопасности и идентификации, порядок возвратов, урегулирование споров, распределение ответственности и т.д.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Названы валюты, сильнее всего подорожавшие к доллару в январе
31 января, 09:37
Поэтому говорить о "крахе старого мира" преждевременно. Скорее идет смена модели. Вместо одного доминирующего контура появляется несколько параллельных. Доллар остается главным якорем резервов, но растет число дополнительных активов и маршрутов расчетов. Юань в этой системе может становиться заметнее, прежде всего, как валюта, используемая в торговых расчетах, а также как небольшая, но постепенно растущая составляющая резервных портфелей отдельных центральных банков.
Автор - Светлана Фрумина, к.э.н., заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиков
 
 
