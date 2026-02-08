https://1prime.ru/20260208/elektrichestvo-867296123.html
На Украине во Львовской области ввели графики аварийных отключений
2026-02-08T21:09+0300
энергетика
украина
львовская область
денис шмыгаль
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1f/867083994_0:249:960:789_1920x0_80_0_0_9ca170d800679c10d3667f1bef3a96b0.jpg
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Графики аварийных отключений электроэнергии введены во Львовской области на западе Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Львовобэнерго". "Во Львове и области введены десять очередей графиков аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Львовоблэнерго". Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
украина
львовская область
