На Украине во Львовской области ввели графики аварийных отключений
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Графики аварийных отключений электроэнергии введены во Львовской области на западе Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Львовобэнерго". "Во Львове и области введены десять очередей графиков аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Львовоблэнерго". Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
21:09 08.02.2026
 
На Украине во Львовской области ввели графики аварийных отключений

Графики аварийных отключений введены во Львовской области на западе Украины

Обстановка в метро Киева на фоне отключения электричества
Обстановка в метро Киева на фоне отключения электричества. Архивное фото
Обстановка в метро Киева на фоне отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Графики аварийных отключений электроэнергии введены во Львовской области на западе Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Львовобэнерго".
"Во Львове и области введены десять очередей графиков аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Львовоблэнерго".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
