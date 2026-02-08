https://1prime.ru/20260208/epshteyn-867292042.html

Зеленский превращает Украину в прототип острова Эпштейна, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский обрекает Украину на продолжение военного конфликта, превращая ее в прототип острова американского финансиста Джеффри Эпштейна, где царит беззаконие и произвол, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее Зеленский заявил, что позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась. По его словам, наиболее надежная позиция для прекращения огня — "стоим, где стоим". "Зеленский, подстрекаемый коллективным Западом, фактически саботирует мирные переговоры своими провокационными заявлениями, пытаясь тем самым превратить страну в прототип острова Эпштейна, где царит беззаконие и произвол", - сказал Шеремет. По его словам, только вместе с Россией Украина сможет развиваться как правовое, мирное и прогнозируемое государство.

