Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за связей экс-посла с Эпштейном
Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за связей экс-посла в США с Эпштейном
© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
© Unsplash/Paul Fiedler
ЛОНДОН, 8 фев - ПРАЙМ. Глава аппарата премьера Великобритании Кира Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
"После тщательного обдумывания я решил уйти в отставку из правительства. Решение о назначении Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к политике как таковой", - заявил Максуини в письме, разосланном британским СМИ, которое приводит Sky News.
Максуини заявил, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
"Хотя я и не контролировал процесс проверки, я считаю, что теперь этот процесс должен быть в корне пересмотрен", - добавил он.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.