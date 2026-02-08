https://1prime.ru/20260208/epshteyn-867293664.html

Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за связей экс-посла с Эпштейном

Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за связей экс-посла с Эпштейном - 08.02.2026, ПРАЙМ

Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за связей экс-посла с Эпштейном

Глава аппарата премьера Великобритании Кира Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T18:16+0300

2026-02-08T18:16+0300

2026-02-08T18:16+0300

политика

мировая экономика

великобритания

общество

сша

sky news

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

ЛОНДОН, 8 фев - ПРАЙМ. Глава аппарата премьера Великобритании Кира Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. "После тщательного обдумывания я решил уйти в отставку из правительства. Решение о назначении Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к политике как таковой", - заявил Максуини в письме, разосланном британским СМИ, которое приводит Sky News. Максуини заявил, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру. "Хотя я и не контролировал процесс проверки, я считаю, что теперь этот процесс должен быть в корне пересмотрен", - добавил он. После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.

https://1prime.ru/20260207/makron-867274971.html

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, общество , сша, sky news