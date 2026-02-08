Более 250 российских компаний принимут участие в выставке в Эр-Рияде
Более 250 российских компаний участвуют в выставке "Иннопром. Саудовская Аравия"
Флажки России и Саудовской Аравии. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 8 фев - ПРАЙМ. Более 250 российских компаний принимают участие в выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", которая проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля, сообщили в пресс-службе выставки.
"В Эр-Рияде на площадке The Arena стартует Международная промышленная выставка "Иннопром. Саудовская Аравия", которая пройдет с 8 по 10 февраля. Мероприятие проводится при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, министерства инвестиций Королевства Саудовская Аравия и министерства промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия… Со стороны России в мероприятии примут участие более 250 компаний, из которых порядка 140 представят свои технологические разработки в рамках экспозиции", — говорится в сообщении.
Среди участников выставки — "Росатом", "Роскосмос", ЦРПТ, "Нацпроектстрой", "Ростех", "Транснефть", Callisto Vision, "Арнест ЮниРусь". Продукты и технологии своих экспортеров продемонстрируют и российские регионы: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Челябинская, Самарская, Оренбургская, Белгородская области и другие. Самая масштабная экспозиция - "Сделано в России" от Российского экспортного центра.
Ключевым событием выставки станет главная пленарная сессия "Российско-саудовское сотрудничество: драйверы промышленного и инвестиционного развития". Ее участниками станут глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, заместитель министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Абдулла Аль-Дубайхи, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, председатель "Деловой России" Алексей Репик и другие.