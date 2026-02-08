Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-08T07:28+0300
2026-02-08T07:28+0300
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил закупки американских сладостей до минимальной суммы для этого периода за два года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за 11 месяцев европейские компании сократили закупки шоколада, карамели и выпечки из США на 9,9% в годовом выражении - до 121,4 миллиона долларов. Согласно расчетам, это минимальная сумма с 2023 года, когда ЕС ввез из США сладостей на 120,5 миллиона долларов. По итогам неполного 2025 года больше всего американских сладостей из европейских стран закупили Нидерланды (63,1 миллиона долларов), Бельгия (15,6 миллиона долларов) и Германия (15,5 миллиона долларов). Четвертой по сумме закупок стала Франция (8,5 миллиона долларов), а замкнула пятерку Испания (3,2 миллиона долларов).
07:28 08.02.2026
 
ЕС сократил закупки американских сладостей

ЕС в январе-ноябре сократил закупки американских сладостей до минимума за два года

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил закупки американских сладостей до минимальной суммы для этого периода за два года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев европейские компании сократили закупки шоколада, карамели и выпечки из США на 9,9% в годовом выражении - до 121,4 миллиона долларов.
Согласно расчетам, это минимальная сумма с 2023 года, когда ЕС ввез из США сладостей на 120,5 миллиона долларов.
По итогам неполного 2025 года больше всего американских сладостей из европейских стран закупили Нидерланды (63,1 миллиона долларов), Бельгия (15,6 миллиона долларов) и Германия (15,5 миллиона долларов). Четвертой по сумме закупок стала Франция (8,5 миллиона долларов), а замкнула пятерку Испания (3,2 миллиона долларов).
 
