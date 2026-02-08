https://1prime.ru/20260208/evropa-867283008.html

"Скоро выгонят". В США назвали страны, где сменится власть из-за России

"Скоро выгонят". В США назвали страны, где сменится власть из-за России - 08.02.2026, ПРАЙМ

"Скоро выгонят". В США назвали страны, где сменится власть из-за России

Из-за отсутствия обоснованных причин для конфликта между Россией и ЕС в нескольких госeдарствах Европы, которые поддерживают напряженность с Москвой, возможна... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T01:39+0300

2026-02-08T01:39+0300

2026-02-08T01:39+0300

политика

европа

москва

украина

дуглас макгрегор

владимир зеленский

сергей лавров

ес

blackrock

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799497_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_553985d4fee52fb613acdc68c5703c01.jpg

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Из-за отсутствия обоснованных причин для конфликта между Россией и ЕС в нескольких госeдарствах Европы, которые поддерживают напряженность с Москвой, возможна скорая смена руководства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Туск — глобалист, Макрон — глобалист, Стармер — глобалист, Мерц — глобалист. Все эти люди связаны с BlackRock. <…> Моральные принципы и система убеждений этих людей абсолютно неприемлемы. <…> Избиратели скоро выгонят их, потому что нет никаких причин для конфликта между Европой и Россией. <…> Полагаю, место, которое с наибольшей вероятностью "лопнет по швам" первым, — это Великобритания. Возможно, с этого все и начнется. Франция будет недалеко позади, а немцы, думаю, не предпримут ничего, пока не увидят, что это происходит где-то еще", — заявил он.Эксперт также выразил уверенность в быстром завершении конфликта на Украине.Мы не знаем, какие решения принимаются в Москве. <…> Но исходя из того, что мы видим в военном плане на местах, <…> все закончится на российских условиях. Вот-вот будет принято решение, когда, где и как это произойдет. То, что мы увидим в будущем, будет отличаться от того, что мы наблюдали последние почти четыре года", — пояснил Макгрегор.Россия неоднократно заявляла о своей готовности к мирному решению украинского вопроса, в том числе с учетом предложений США по мирному процессу. Однако стремление Владимира Зеленского к переговорам вызывает сомнения. В Кремле подчеркивали, что киевским властям пора пойти на компромисс, а действия российских войск нацелены на принуждение к мирному урегулированию.Москва предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт, не изменяя его исхода. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО непосредственно участвует в этом противостоянии, не только поставляя военное оборудование, но и готовя военные кадры.

https://1prime.ru/20260127/rossiya-866941487.html

европа

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, москва, украина, дуглас макгрегор, владимир зеленский, сергей лавров, ес, blackrock, нато