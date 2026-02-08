https://1prime.ru/20260208/evropa-867285922.html

"Реальная угроза". В США раскрыли план крупной операции против России

"Реальная угроза". В США раскрыли план крупной операции против России - 08.02.2026, ПРАЙМ

"Реальная угроза". В США раскрыли план крупной операции против России

08.02.2026

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Европейские власти настойчиво внушают общественности идею о российской угрозе, стремясь перенаправить средства из социальных фондов на создание армии и устранение технологического разрыва, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."Во всем, что связано с высокими технологиями <…>, Европа остается зрителем. <…> Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически, сделать то, что сделал Китай. <…> Всем этим маленьким странам ЕС трудно договориться хоть о чем-то. Например, они не могут договориться об использовании замороженных активов России для кредитования Украины", — заявил он.Профессор также подчеркнул, что европейские лидеры стремятся скрыть провалы своей политики, используя манипуляции и провокации."Как же этим людям удастся избежать своей вечной подчиненности США? <…> Их единственная надежда — демонизация России. Теперь все становится ясно. Если удастся убедить массы, или хотя бы значительную часть населения, что существует реальная угроза — что русские вот-вот займут Копенгаген, — тогда, возможно, можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения, все под предлогом защиты от России", — добавил профессор.Министр иностранных дел Сергей Лавров многократно заявлял, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова закрепить соответствующие гарантии документально. В Кремле также подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет учитывать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.

2026

