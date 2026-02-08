Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Европейские власти настойчиво внушают общественности идею о российской угрозе, стремясь перенаправить средства из социальных фондов на создание армии и устранение технологического разрыва, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."Во всем, что связано с высокими технологиями &lt;…&gt;, Европа остается зрителем. &lt;…&gt; Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически, сделать то, что сделал Китай. &lt;…&gt; Всем этим маленьким странам ЕС трудно договориться хоть о чем-то. Например, они не могут договориться об использовании замороженных активов России для кредитования Украины", — заявил он.Профессор также подчеркнул, что европейские лидеры стремятся скрыть провалы своей политики, используя манипуляции и провокации."Как же этим людям удастся избежать своей вечной подчиненности США? &lt;…&gt; Их единственная надежда — демонизация России. Теперь все становится ясно. Если удастся убедить массы, или хотя бы значительную часть населения, что существует реальная угроза — что русские вот-вот займут Копенгаген, — тогда, возможно, можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения, все под предлогом защиты от России", — добавил профессор.Министр иностранных дел Сергей Лавров многократно заявлял, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова закрепить соответствующие гарантии документально. В Кремле также подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет учитывать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.
07:06 08.02.2026 (обновлено: 07:51 08.02.2026)
 
"Реальная угроза". В США раскрыли план крупной операции против России

Профессор Вольф: ЕС использует страх перед РФ для вывода средств из соцфондов

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Европейские власти настойчиво внушают общественности идею о российской угрозе, стремясь перенаправить средства из социальных фондов на создание армии и устранение технологического разрыва, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
"Во всем, что связано с высокими технологиями <…>, Европа остается зрителем. <…> Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически, сделать то, что сделал Китай. <…> Всем этим маленьким странам ЕС трудно договориться хоть о чем-то. Например, они не могут договориться об использовании замороженных активов России для кредитования Украины", — заявил он.
Профессор также подчеркнул, что европейские лидеры стремятся скрыть провалы своей политики, используя манипуляции и провокации.
"Как же этим людям удастся избежать своей вечной подчиненности США? <…> Их единственная надежда — демонизация России. Теперь все становится ясно. Если удастся убедить массы, или хотя бы значительную часть населения, что существует реальная угроза — что русские вот-вот займут Копенгаген, — тогда, возможно, можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения, все под предлогом защиты от России", — добавил профессор.
Министр иностранных дел Сергей Лавров многократно заявлял, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова закрепить соответствующие гарантии документально. В Кремле также подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет учитывать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
"Полные клоуны". На Западе изумились решению ЕС против России
27 января, 14:19
 
Политика
 
 
