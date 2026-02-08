https://1prime.ru/20260208/frg-867291732.html

"Зеленые" опросят кабмин ФРГ о низких запасах газа и зависимости от США

"Зеленые" опросят кабмин ФРГ о низких запасах газа и зависимости от США - 08.02.2026, ПРАЙМ

"Зеленые" опросят кабмин ФРГ о низких запасах газа и зависимости от США

Депутаты партии "Зеленые" ввиду низкого уровня заполненности газохранилищ Германии направили запрос на проведение внеочередного заседания профильного комитета... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T16:25+0300

2026-02-08T16:25+0300

2026-02-08T16:25+0300

энергетика

мировая экономика

газ

германия

сша

рф

ес

handelsblatt

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

БЕРЛИН, 8 фев - ПРАЙМ. Депутаты партии "Зеленые" ввиду низкого уровня заполненности газохранилищ Германии направили запрос на проведение внеочередного заседания профильного комитета бундестага, в ходе которого они намерены опросить кабмин о его дальнейших действиях и зависимости от США в области СПГ, пишет издание Handelsblatt. "На фоне низкого уровня заполненности газовых хранилищ в Германии "Зелёные" подали заявку на проведение внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике — с участием министра Катарины Райхе (ХДС), — пишет газета со ссылкой на заявку партии на проведение заседания. На внеочередном заседании депутаты партии намерены спросить у представителей кабмина, какие меры предпринимает министерство энергетики, чтобы обеспечить достаточное количество газа, а также, как правительство страны оценивает зависимость от США в вопросе поставок СПГ. В своем обращении "Зелёные" на фоне роста цен за газ требуют исключить дефицит или возможные перебои в поставках, в том числе со стороны "политически ненадёжных государств". В настоящее время уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет менее 30%. В обращении "Зелёных" говорится, что эти запасы находятся на "исторически низком" уровне и данный показатель сократился на 25% всего за месяц. "Министр Райхе не справляется со своей работой", — цитирует Handelsblatt эксперта от партии "Зелёных" Михаэля Келльнера. По его словам, министерство полагается на погоду при том, что ситуация остаётся напряжённой. Издание отмечает, что зима, по оценке метеорологических служб, продлится ещё длительное время при сохранении низких температур в большей части страны. Ранее председатель Совета экспертов по оценке общего экономического развития Моника Шнитцер заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, что Германии следует создавать газовый резерв и диверсифицировать поставщиков, чтобы не попадать в зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ). По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), по состоянию на 6 февраля 2026 года заполненность хранилищ ФРГ газом составила лишь 28,42%. Ранее представитель министерства экономики ФРГ назвала надежной ситуацию с газоснабжением в Германии, несмотря на падение уровня заполненности газохранилищ. Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://1prime.ru/20260207/germaniya-867280467.html

https://1prime.ru/20260207/klichko-867281045.html

германия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, газ, германия, сша, рф, ес, handelsblatt