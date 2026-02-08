https://1prime.ru/20260208/frg-867292487.html
В Германии хотят выступить за пересмотр отношений с США, пишут СМИ
БЕРЛИН, 8 фев - ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерена выступить за то, чтобы ФРГ и Европейский союз пересмотрели свои отношения с США в пользу евроцентризма на фоне ненадежности политического курса американского президента Дональда Трампа, сообщает агентство DPA. "С точки зрения СДПГ, Германия и ЕС должны заново выстроить свои отношения с США. Политика президента Дональда Трампа вызывает сомнения в надёжности правительства США как международного партнёра и союзника", — пишет новостное агентство со ссылкой на документ, который в воскресенье был внесен на рассмотрение партийному руководству. Отмечается, что с момента последнего утверждения внешнеполитического курса партии в декабре 2023 года геополитическая ситуация изменилась. "Если при администрации Байдена отношения с США ещё основывались на глубоком общем ценностном фундаменте, то стиль правления Дональда Трампа вызывает сомнения в этой надёжности. Трансатлантические отношения больше не являются чем-то само собой разумеющимся", — говорится в документе. Председатель партии Ларс Клингбайль подчеркнул в комментарии DPA, что заметный отход администрации США при Дональде Трампе от союзов и альянсов уже является данностью. По словам лидера партии и вице-канцлера страны, Европа должна, с одной стороны, и далее предлагать своё партнёрство, а с другой — опираться на собственную силу. "Мы продвигаемся в этом направлении вместе с Францией и другими странами Европы. Я хочу видеть Европу политически и экономически сильной, привлекательным центром и надёжным партнёром для других государств и регионов", - добавил он. Клингбайль, в частности, продвигает принцип Buy European ("покупай европейское"), согласно которому предпочтение в будущем будет даваться европейским товарам в том числе в сфере оборонной промышленности.
