https://1prime.ru/20260208/gaz-867289424.html

Великобритания запретит услуги для перевозок российского газа, заявил Даути

Великобритания запретит услуги для перевозок российского газа, заявил Даути - 08.02.2026, ПРАЙМ

Великобритания запретит услуги для перевозок российского газа, заявил Даути

Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны в конце 2026 года, заявил замглавы... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T13:55+0300

2026-02-08T13:55+0300

2026-02-08T13:55+0300

газ

бизнес

великобритания

запад

рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg

ЛОНДОН, 8 фев - ПРАЙМ. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны в конце 2026 года, заявил замглавы британского МИД Стивен Даути. "В ноябре 2025 года я объявил о нашем намерении ввести запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ), перекрыв доступ к сервисам Великобритании, которые облегчают этот экспорт по всему миру. Мера будет введена в этом году и вступит в силу в полном объеме в конце года", - говорится в письменном ответе Даути на запрос депутата Палаты общин Криса Лоу, опубликованном на сайте британского парламента. В 2023 году Лондон ввел запрет на импорт российского СПГ в Великобританию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В РФ, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://1prime.ru/20260206/britaniya-867253396.html

https://1prime.ru/20260205/fts-867206027.html

великобритания

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, бизнес, великобритания, запад, рф, мид