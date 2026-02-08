Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания запретит услуги для перевозок российского газа, заявил Даути - 08.02.2026
Великобритания запретит услуги для перевозок российского газа, заявил Даути
Великобритания запретит услуги для перевозок российского газа, заявил Даути - 08.02.2026, ПРАЙМ
Великобритания запретит услуги для перевозок российского газа, заявил Даути
Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны в конце 2026 года, заявил замглавы... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T13:55+0300
2026-02-08T13:55+0300
газ
бизнес
великобритания
запад
рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
ЛОНДОН, 8 фев - ПРАЙМ. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны в конце 2026 года, заявил замглавы британского МИД Стивен Даути. "В ноябре 2025 года я объявил о нашем намерении ввести запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ), перекрыв доступ к сервисам Великобритании, которые облегчают этот экспорт по всему миру. Мера будет введена в этом году и вступит в силу в полном объеме в конце года", - говорится в письменном ответе Даути на запрос депутата Палаты общин Криса Лоу, опубликованном на сайте британского парламента. В 2023 году Лондон ввел запрет на импорт российского СПГ в Великобританию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В РФ, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
великобритания
запад
рф
газ, бизнес, великобритания, запад, рф, мид
Газ, Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, РФ, МИД
13:55 08.02.2026
 
Великобритания запретит услуги для перевозок российского газа, заявил Даути

Даути: Британия запретит морские услуги для перевозок российского СПГ в конце 2026 года

© fotolia.com / hilaryriversФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / hilaryrivers
ЛОНДОН, 8 фев - ПРАЙМ. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны в конце 2026 года, заявил замглавы британского МИД Стивен Даути.
"В ноябре 2025 года я объявил о нашем намерении ввести запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ), перекрыв доступ к сервисам Великобритании, которые облегчают этот экспорт по всему миру. Мера будет введена в этом году и вступит в силу в полном объеме в конце года", - говорится в письменном ответе Даути на запрос депутата Палаты общин Криса Лоу, опубликованном на сайте британского парламента.
В 2023 году Лондон ввел запрет на импорт российского СПГ в Великобританию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В РФ, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
ГазБизнесВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАДРФМИД
 
 
