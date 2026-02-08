Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
энергетика
энергодар
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии, специалисты начали ремонтные работы, сообщает администрация города. "По предварительной информации, в связи с порывом магистрального трубопровода временно отключена подача теплоносителя на город (Энергодар - ред.). В связи с этим отключены сетевые насосы", - говорится в сообщении администрации. По данным администрации, специалисты уже приступили к ремонтным работам.
Энергетика, Энергодар, Запорожская АЭС
00:23 08.02.2026 (обновлено: 00:55 08.02.2026)
 
Энергодар остался без теплоснабжения

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без теплоснабжения из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии, специалисты начали ремонтные работы, сообщает администрация города.
"По предварительной информации, в связи с порывом магистрального трубопровода временно отключена подача теплоносителя на город (Энергодар - ред.). В связи с этим отключены сетевые насосы", - говорится в сообщении администрации.
По данным администрации, специалисты уже приступили к ремонтным работам.
 
ЭнергетикаЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
Заголовок открываемого материала