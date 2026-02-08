https://1prime.ru/20260208/gorod-sputnik-867282174.html

Энергодар остался без теплоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии, специалисты начали ремонтные работы, сообщает администрация города. "По предварительной информации, в связи с порывом магистрального трубопровода временно отключена подача теплоносителя на город (Энергодар - ред.). В связи с этим отключены сетевые насосы", - говорится в сообщении администрации. По данным администрации, специалисты уже приступили к ремонтным работам.

