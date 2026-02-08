https://1prime.ru/20260208/gosduma-867283324.html

В Госдуме рассказали о порядке взаимодействия с жителями через Max

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max с 1 сентября 2026 года, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями", - сказал Якубовский. Парламентарий напомнил, что ранее Госдума приняла федеральный закон, предусматривающий использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он добавил, что закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и стал основой для принятия соответствующего постановления правительства РФ. "В развитие этого закона правительство РФ внесло изменения в правила управления многоквартирными домами. Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max", - отметил он. Как подчеркнул Якубовский, речь идет о дополнительном канале связи. По его словам, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохраняются. "Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан", - заключил он.

