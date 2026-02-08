https://1prime.ru/20260208/gosduma-867283666.html

В Госдуме рассказали о правилах рекламы тонизирующих напитков

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Реклама тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, с 1 марта должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "С 1 марта этого года в силу вступит закон об ужесточении регулирования рекламы тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Теперь эта реклама должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. А также она не должна быть обращенной к несовершеннолетним", - сказал Леонов. По словам парламентария, такое предупреждение в рекламе должно быть заметным и эффективным, в противном случае рекламодателей и рекламораспространителей будет ждать ответственность за нарушение этих требований. "Неоднократно говорил о том, что в энергетиках никакой пользы для здоровья нет. Они содержат кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон, которые в избыточном количестве могут наносить серьезный вред здоровью как молодому, так и взрослому организму. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система", - отметил он. Леонов добавил, что данный закон обеспечит масштабную информационную кампанию, направленную на предупреждение населения, особенно молодежи, о возможных рисках злоупотребления энергетическими напитками. "Не сомневаюсь, что реализация закона позволит повысить осведомленность граждан относительно опасности чрезмерного и ежедневного употребления энергетиков", - заключил он. Президент РФ Владимир Путин 27 октября 2025 года подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).

