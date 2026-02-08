https://1prime.ru/20260208/gosduma-867283666.html
В Госдуме рассказали о правилах рекламы тонизирующих напитков
В Госдуме рассказали о правилах рекламы тонизирующих напитков - 08.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о правилах рекламы тонизирующих напитков
Реклама тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, с 1 марта должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, рассказал РИА... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T03:03+0300
2026-02-08T03:03+0300
2026-02-08T03:03+0300
бизнес
рф
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867283666.jpg?1770508987
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Реклама тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, с 1 марта должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"С 1 марта этого года в силу вступит закон об ужесточении регулирования рекламы тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Теперь эта реклама должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. А также она не должна быть обращенной к несовершеннолетним", - сказал Леонов.
По словам парламентария, такое предупреждение в рекламе должно быть заметным и эффективным, в противном случае рекламодателей и рекламораспространителей будет ждать ответственность за нарушение этих требований.
"Неоднократно говорил о том, что в энергетиках никакой пользы для здоровья нет. Они содержат кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон, которые в избыточном количестве могут наносить серьезный вред здоровью как молодому, так и взрослому организму. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система", - отметил он.
Леонов добавил, что данный закон обеспечит масштабную информационную кампанию, направленную на предупреждение населения, особенно молодежи, о возможных рисках злоупотребления энергетическими напитками.
"Не сомневаюсь, что реализация закона позволит повысить осведомленность граждан относительно опасности чрезмерного и ежедневного употребления энергетиков", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин 27 октября 2025 года подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, владимир путин, госдума
Бизнес, РФ, Владимир Путин, Госдума
В Госдуме рассказали о правилах рекламы тонизирующих напитков
Депутат Леонов: реклама тонизирующих напитков должна сопровождаться предупреждением
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Реклама тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, с 1 марта должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"С 1 марта этого года в силу вступит закон об ужесточении регулирования рекламы тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Теперь эта реклама должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. А также она не должна быть обращенной к несовершеннолетним", - сказал Леонов.
По словам парламентария, такое предупреждение в рекламе должно быть заметным и эффективным, в противном случае рекламодателей и рекламораспространителей будет ждать ответственность за нарушение этих требований.
"Неоднократно говорил о том, что в энергетиках никакой пользы для здоровья нет. Они содержат кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон, которые в избыточном количестве могут наносить серьезный вред здоровью как молодому, так и взрослому организму. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система", - отметил он.
Леонов добавил, что данный закон обеспечит масштабную информационную кампанию, направленную на предупреждение населения, особенно молодежи, о возможных рисках злоупотребления энергетическими напитками.
"Не сомневаюсь, что реализация закона позволит повысить осведомленность граждан относительно опасности чрезмерного и ежедневного употребления энергетиков", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин 27 октября 2025 года подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).