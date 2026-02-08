https://1prime.ru/20260208/gosduma-867286250.html
В Госдуме предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, чтобы все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью оплачивались безналичным способом, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме", - сказал депутат. По его словам, эту инициативу предложила партия "Справедливая Россия". "Интересы граждан тогда будут больше учтены. И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется", - уточнил глава думского комитета. Аксаков отметил, что законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Если же его примут, то эта мера должна заработать "со второй половины этого года", добавил депутат. Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.
