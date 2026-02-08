Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/gosduma-867286250.html
В Госдуме предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными
В Госдуме предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными - 08.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, чтобы все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью оплачивались безналичным способом, рассказал РИА Новости... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T07:37+0300
2026-02-08T07:49+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
анатолий аксаков
госдума
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867286250.jpg?1770526181
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, чтобы все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью оплачивались безналичным способом, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме", - сказал депутат. По его словам, эту инициативу предложила партия "Справедливая Россия". "Интересы граждан тогда будут больше учтены. И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется", - уточнил глава думского комитета. Аксаков отметил, что законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Если же его примут, то эта мера должна заработать "со второй половины этого года", добавил депутат. Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, москва, анатолий аксаков, госдума, верховный суд
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Госдума, Верховный суд
07:37 08.02.2026 (обновлено: 07:49 08.02.2026)
 
В Госдуме предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными

РИА Новости: Аксаков внесет проект о безналичной оплате сделок с недвижимостью

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, чтобы все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью оплачивались безналичным способом, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме", - сказал депутат.
По его словам, эту инициативу предложила партия "Справедливая Россия". "Интересы граждан тогда будут больше учтены. И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется", - уточнил глава думского комитета.
Аксаков отметил, что законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Если же его примут, то эта мера должна заработать "со второй половины этого года", добавил депутат.
Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯМОСКВААнатолий АксаковГосдумаВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала