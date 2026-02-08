В Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков

https://1prime.ru/20260208/gosduma-867295279.html

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал РИА Новости об изменениях в РФ правил оплаты воды без счетчиков, частично мера направлена против "резиновых" квартир. "В декабре прошлого года правительство вдвое повысило коэффициент для тех, кто не хочет устанавливать приборы учета потребления холодной воды… Частично мера направлена против так называемых "резиновых" квартир. Тех, где прописан один или два человека, но, по факту, она сдается, и там проживает пять, шесть, а бывает и более десяти квартирантов. Расход воды получается огромный и плата даже с повышающим коэффициентом оказывается вдвое ниже, чем по счетчику", - сказал Кошелев. Он отметил, что повышенный коэффициент устанавливается для расчета потребления только холодной воды и не распространяется на горячее водоснабжение и электроэнергию. "До этого времени при отсутствии счетчиков размер платы за холодную воду рассчитывался с применением повышающего коэффициента 1,5. То есть сейчас житель, который не поставил счетчик, платит по нормативу, увеличенному в полтора раза. Теперь по решению правительства норматив будет умножаться на 3", - уточнил депутат. Кошелев подчеркнул, что это касается только владельцев квартир, где можно установить счетчик, но его нет, и если установить прибор действительно невозможно, повышающий коэффициент применяться не будет. "По закону об энергосбережении, установить индивидуальные приборы учета полагалось еще в 2012 году. По данным ГИС ЖКХ, в среднем по стране 64% квартир такими приборами уже оборудованы. Поэтому изменения правил коснутся далеко не всех", - добавил парламентарий. По его словам, установка счетчиков позволяет платить только за фактическое потребление ресурсов, и если число прописанных в квартире жильцов совпадает с реально проживающими в ней, установка счетчиков, как правило, позволяет снизить счета. "Вы платите только за ту воду, которую потребили лично вы, а не за абстрактные завышенные нормативы", - подытожил Кошелев.

