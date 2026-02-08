Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гудков узнал о штрафе за унижение достоинства в клипе "Я узкий" - 08.02.2026
Гудков узнал о штрафе за унижение достоинства в клипе "Я узкий"
Гудков узнал о штрафе за унижение достоинства в клипе "Я узкий" - 08.02.2026, ПРАЙМ
Гудков узнал о штрафе за унижение достоинства в клипе "Я узкий"
Блогер и телеведущий Александр Гудков узнал из СМИ о штрафе за унижение достоинства по признаку происхождения в клипе "Я узкий", сообщил его адвокат в ходе... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T07:49+0300
2026-02-08T07:49+0300
Общество , Бизнес, РОССИЯ, ВКонтакте
07:49 08.02.2026
 
Гудков узнал о штрафе за унижение достоинства в клипе "Я узкий"

Адвокат: Гудков узнал о штрафе за унижение достоинства в клипе "Я узкий" из СМИ

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Блогер и телеведущий Александр Гудков узнал из СМИ о штрафе за унижение достоинства по признаку происхождения в клипе "Я узкий", сообщил его адвокат в ходе рассмотрения апелляционной жалобы в суде.
Суд в январе оштрафовал Гудкова на 11 тысяч рублей за видео "Александр Гудков – Я узкий" в социальной сети "ВКонтакте", в котором блогер изменил тест песни певца Shaman "Я русский". Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в клипе содержатся "публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения", указывала пресс-служба Красногорского городского суда.
"Он (Гудков - ред.) отсутствовал в это время на территории России, насколько мне известно. Поэтому не получил повестку. Если бы получил, естественно, явился бы и позицию свою выразил, а он не знал, ни он не знал, ни я как его защитник… Ему стало известно о том, что его привлекли к административной ответственности, когда об этом написали СМИ", - сказал адвокат.
Московский областной суд 3 февраля признал законным постановление о назначении штрафа Гудкову. Ранее адвокат Гудкова обжаловал штраф, жалоба была зарегистрирована в суде 26 января.
 
