На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг, заявила эксперт - 08.02.2026
На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг, заявила эксперт
На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг, заявила эксперт - 08.02.2026, ПРАЙМ
На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг, заявила эксперт
Тектонический сдвиг произошел на рынке труда в России, заявила операционный директор рекрутингового агентства "Интруд" Елена Веляева. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T03:48+0300
2026-02-08T04:35+0300
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Тектонический сдвиг произошел на рынке труда в России, заявила операционный директор рекрутингового агентства "Интруд" Елена Веляева. "Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда", - заявила Веляева агентству Блумберг, комментируя привлечение в Россию работников, в частности, из Индии и Шри-Ланки. По ее словам, российские компании теперь больше заинтересованы в привлечении сотрудников, "привязанных" к своей работе визами и контрактами - мигранты из безвизовых с РФ регионов, например, Центральной Азии, гораздо чаще меняют рабочее место. Как ранее заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, ожидается, что в 2026 году на работу в РФ приедет не менее 40 тысяч рабочих из Индии. Приход в РФ именно индийских специалистов, по его мнению, очень важен для российской экономики. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию в начале декабря был подписан меморандум о мобильности рабочей силы.
03:48 08.02.2026 (обновлено: 04:35 08.02.2026)
 
На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг, заявила эксперт

Веляева рассказала о привлечении в Россию работников из Индии и Шри-Ланки

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Тектонический сдвиг произошел на рынке труда в России, заявила операционный директор рекрутингового агентства "Интруд" Елена Веляева.
"Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда", - заявила Веляева агентству Блумберг, комментируя привлечение в Россию работников, в частности, из Индии и Шри-Ланки.
По ее словам, российские компании теперь больше заинтересованы в привлечении сотрудников, "привязанных" к своей работе визами и контрактами - мигранты из безвизовых с РФ регионов, например, Центральной Азии, гораздо чаще меняют рабочее место.
Как ранее заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, ожидается, что в 2026 году на работу в РФ приедет не менее 40 тысяч рабочих из Индии. Приход в РФ именно индийских специалистов, по его мнению, очень важен для российской экономики.
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию в начале декабря был подписан меморандум о мобильности рабочей силы.
 
