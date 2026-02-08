Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству - 08.02.2026
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству - 08.02.2026, ПРАЙМ
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
Генпрокуратура РФ направила иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, сообщил РИА Новости... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T15:09+0300
2026-02-08T15:09+0300
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ направила иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Генпрокуратурой РФ в суд направлен иск об обращении в собственность государства компаний – операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, взыскании в казну незаконно полученных доходов", - сказал собеседник агентства.
рф
15:09 08.02.2026
 
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству

ГП направила иск о передаче РФ операторов систем бронирования и расчетов на авиатранспорте

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажир у табло в терминале B международного аэропорта "Шереметьево"
Пассажир у табло в терминале B международного аэропорта Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Пассажир у табло в терминале B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ направила иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Генпрокуратурой РФ в суд направлен иск об обращении в собственность государства компаний – операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, взыскании в казну незаконно полученных доходов", - сказал собеседник агентства.
Самолет авиакомпании Azur Air совершает посадку в аэропорту Пулково. - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник
