ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству

ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству

2026-02-08T15:09+0300

бизнес

россия

рф

МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ направила иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Генпрокуратурой РФ в суд направлен иск об обращении в собственность государства компаний – операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, взыскании в казну незаконно полученных доходов", - сказал собеседник агентства.

