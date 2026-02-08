https://1prime.ru/20260208/isk-867290196.html
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству - 08.02.2026, ПРАЙМ
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
Генпрокуратура РФ направила иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, сообщил РИА Новости... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T15:09+0300
2026-02-08T15:09+0300
2026-02-08T15:09+0300
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ направила иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Генпрокуратурой РФ в суд направлен иск об обращении в собственность государства компаний – операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, взыскании в казну незаконно полученных доходов", - сказал собеседник агентства.
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
