В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

2026-02-08T00:20+0300

экономика

япония

сша

хоккайдо

ТОКИО, 8 фев - ПРАЙМ. Выборы в ключевую нижнюю палату парламента пройдут в воскресенье в Японии, и главной их интригой станет, сможет ли правящая коалиция в составе "Либерально-демократической партии" (ЛДП) и "Партии обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) взять большинство депутатских портфелей. Голосование начнется в 07.00 (01.00 мск) на более чем 44,6 тысячи избирательных участках и продлится до 20.00 (14.00 мск), при этом около 40% участков, в частности в регионах с неблагоприятными погодными условиями, закроются раньше. За 465 депутатских мандатов будут бороться 1 284 кандидата. Из них 289 депутатов изберет в одномандатных округах, а ещё 176 - по пропорциональной системе. Результаты последних опросов общественного мнения говорят об уверенной победе правящей коалиции, которой для формирования большинства необходимо получить не менее 233 мест. До роспуска нижней палаты парламента у ЛДП были 198 мандатов, а у "Партии обновления Японии" - 34. У оппозиционного блока - “Альянса центристских реформ”, сформированного депутатами от "Конституционно-демократической партии" и партии “Комэйто”, - были 167 мест. В частности, ряд прогнозов прочат правящей коалиции около 300 из 465 мест в нижней палате парламента. Преодоление отметки в 261 мандат, что считается “абсолютным стабильным большинством”, позволит ей фактически полностью контролировать парламентские комитеты, а также принятие бюджета и ключевых законопроектов. Если же коалиция сможет получить 310 мест, то это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если их будут отклонять в верхней палате парламента, где ЛДП и "Партия обновления Японии" не имеют большинства. Премьер Японии и председатель ЛДП Санаэ Такаити ранее заявила, что уйдет в отставку, если коалиция не получит большинство. Нынешние выборы имеют сразу несколько характерных отличий: так, предвыборная кампания стала самой короткой в послевоенной истории Японии, ведь между роспуском парламента 23 января и днем голосования прошли всего 16 дней. Кроме того, эти выборы стали первыми за 36 лет, которые проводятся в феврале и первыми примерно за 60 лет, когда голосование проходит после роспуска парламента в начале очередной сессии. Другим примечательным моментом стало число кандидатов, выдвинутое ультраправой партией “Сансэйто”, известной жесткой риторикой о миграции и попытками сближения с движением MAGA ("Сделаем Америку снова великой") в США. Так, бороться за депутатские портфели будут 190 кандидатов от партии, а при наиболее благоприятном раскладе “Сансэйто” может увеличить представительство в нижней палате примерно до 15 мест против двух ранее. Стоит отметить, что жесткая позиция по отношению к иностранцам не стала отличительной чертой лишь для “Сансэйто” на этих выборах: так, за ограничение или прекращение приема иностранной рабочей силы, несмотря на острую нехватку кадров на фоне старения населения, выступают более трети всех кандидатов. Другими ключевыми темами кампании стали экономический рост, рост цен, налоговая политика, социальные взносы, энергетика, а также вопросы внешней политики и безопасности. Еще одной примечательной особенностью нынешних выборов стало расширение поддержки главы ЛДП среди молодых избирателей. Образ первой женщины-премьера Японии даже породил ряд трендов, когда поклонники скупали модель сумки, с которой она появляется на публике, или розовую шариковую ручку, которой она делает заметки в ходе пресс-конференций. Вместе с тем ключевым остается вопрос явки: так, на выборах в 2024 году явка среди молодого поколения составляла в среднем около 40%, тогда как среди лиц в возрасте старше 70 лет данный показатель превышал отметку в 70%. Ситуацию осложняет и тот факт, что день голосования совпадает с датой начала вступительных экзаменов в вузы. Другим отрицательным фактором стало и ухудшение погодных условий: в частности, в пятницу на северный остров Хоккайдо обрушился снежный шторм. Усиление снегопадов прогнозируется также на обширной территории страны, что может также негативно отразиться на фактической явке. По данным министерства по административным делам и коммуникациям Японии, в период с 28 января по 6 февраля досрочно проголосовали 20 796 327 человек, что составляет 20,09% от всех избирателей. Осенью 2024 года общая явка составила 53,85%. Очередную сессию парламента после выборов могут созвать 18 февраля. В этот же день состоятся и выборы премьера, которым, как правило, становится председатель победившей партии. Как ожидается, очередная сессия парламента продлится 150 дней до середины июля.

