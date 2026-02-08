https://1prime.ru/20260208/japonija-867282783.html

В Японии началось голосование на выборах в нижнюю палату парламента

ТОКИО, 8 фев - ПРАЙМ. Голосование на выборах в нижнюю палату парламента началось утром в воскресенье на 44,6 тысячи избирательных участках в Японии. За 465 депутатских мандатов будут бороться 1 284 кандидата. Из них 289 депутатов будут избраны в одномандатных округах, а ещё 176 — по пропорциональной системе. Последние опросы общественного мнения указывают на уверенную победу правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но Кай), которой для формирования большинства необходимо получить не менее 233 мест. До роспуска нижней палаты парламента у ЛДП было 198 мандатов, а у Партии обновления Японии - 34. У оппозиционного блока, "Альянса центристских реформ", сформированного депутатами от Конституционно-демократической партии и Партии "Комэйто" было 167 мест. Так, ряд прогнозов прочат правящей коалиции около 300 из 465 мест в нижней палате парламента. Преодоление отметки в 261 мандат, что считается "абсолютным стабильным большинством" позволит ей фактически полностью контролировать парламентские комитеты, а также принятие бюджета и ключевых законопроектов. Если же коалиция сможет получить 310 мест, это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где ЛДП и Партии обновления Японии не имеет большинства. Премьер-министр Японии и председатель ЛДП Санаэ Такаити ранее заявила, что уйдёт в отставку, если коалиция не получит большинство. Предшествовавшая предвыборная кампания стала самой короткой в послевоенной истории страны Япониии, ведь между роспуском парламента 23 января и днём голосования прошло всего 16 дней. Кроме этого, эти выборы стали первыми за 36 лет, которые проводятся в феврале и первыми примерно за 60 лет, когда голосование проходит после роспуска парламента в начале очередной сессии. Кроме этого, день голосования совпадает с датой начала вступительных экзаменов в вузы, что может негативно сказаться на языке среди молодых избирателей. Голосование продлится до 20 часов. При этом около 40% участков, в частности, в регионах с неблагоприятными погодными условиями, закроются раньше. Так, уже в пятницу на северный остров Хоккайдо обрушился снежный шторм. Усиление снегопадов прогнозируется также на обширной территории страны, что может дополнительно отразиться на фактической явке. Согласно официальным данным министерства общенациональных дел и коммуникаций Японии, в период с 28 января по 7 февраля проголосовали почти 20,8 миллиона человек, или около 20,1% избирателей. Очередная сессия парламента после выборов может быть созвана 18 февраля. В этот же день состоятся и выборы премьер-министра страны, которым, как правило, становится председатель победившей партии. Как ожидается, очередная сессия парламента продлится 150 дней до середины июля.

