Юрист предупредила о штрафах за езду с просроченными правами

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Водителям в РФ может грозить штраф до 15 тысяч рублей за езду на автомобиле с просроченным водительским удостоверением, рассказала РИА Новости юрист, эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Екатерина Соловьева. "Срок действия водительских удостоверений, автоматически продленных с 2023 года, истекает в 2026 году. Они сохраняют юридическую силу до числа, указанного на удостоверении. То есть, если права были действительны до 1 февраля 2023 года, срок их действия истекает 1 февраля 2026 года, если до 1 июля 2023 года - до 1 июля 2026 года соответственно", - рассказала Соловьева. Как уточнила эксперт, если права были продлены с 2024 года или 2025 года, то срок их замены намечен на 2027 и 2028 год соответственно. Соловьева подчеркнула, что замена водительских удостоверений проводится без сдачи экзаменов, водителю необходимо принести паспорт, старые права, актуальную медицинскую справку, а также оплатить госпошлину в размере 4 тысяч рублей. "В случае, если водитель продолжает использовать права после наступления срока их обязательной замены, это приравнивается к управлению с просроченным удостоверением. За это предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), которая влечет за собой штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Кроме того, транспортное средство может быть задержано и помещено на специализированную стоянку", - предупредила юрист.

