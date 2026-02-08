https://1prime.ru/20260208/kallas-867298277.html
"Совершенно нелепо". В США раскритиковали Каллас из-за выпадов о России
"Совершенно нелепо". В США раскритиковали Каллас из-за выпадов о России
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Резкие высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас в адрес России свидетельствуют о деградации западной политики, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Это совершенно нелепо. А для тех из вас, кто не в курсе: посмотрите на заместителя председателя Европейской комиссии Каллас. Послушайте ее, потому что именно из ее уст и льется эта истерия. Я уверен, что она сама не понимает, зачем истерит", — обрушился с критикой он.Специалист считает, что Каллас дают возможность распространять антироссийские обвинения, поскольку у Запада не осталось других способов скрыть собственные проблемы. Но, по его словам, подобный расчет не имеет будущего."Все это показывает степень отчаяния, в котором они находятся", — резюмировал он.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на альянс, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
