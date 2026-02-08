Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Совершенно нелепо". В США раскритиковали Каллас из-за выпадов о России - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/kallas-867298277.html
"Совершенно нелепо". В США раскритиковали Каллас из-за выпадов о России
"Совершенно нелепо". В США раскритиковали Каллас из-за выпадов о России - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Совершенно нелепо". В США раскритиковали Каллас из-за выпадов о России
Резкие высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас в адрес России свидетельствуют о деградации западной политики, заявил профессор... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:21+0300
2026-02-08T23:21+0300
москва
запад
кая каллас
владимир путин
такер карлсон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Резкие высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас в адрес России свидетельствуют о деградации западной политики, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Это совершенно нелепо. А для тех из вас, кто не в курсе: посмотрите на заместителя председателя Европейской комиссии Каллас. Послушайте ее, потому что именно из ее уст и льется эта истерия. Я уверен, что она сама не понимает, зачем истерит", — обрушился с критикой он.Специалист считает, что Каллас дают возможность распространять антироссийские обвинения, поскольку у Запада не осталось других способов скрыть собственные проблемы. Но, по его словам, подобный расчет не имеет будущего."Все это показывает степень отчаяния, в котором они находятся", — резюмировал он.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на альянс, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20260208/ukraina-867298149.html
https://1prime.ru/20260208/siyyarto-867297907.html
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, запад, кая каллас, владимир путин, такер карлсон, в мире
МОСКВА, ЗАПАД, Кая Каллас, Владимир Путин, Такер Карлсон, В мире
23:21 08.02.2026
 
"Совершенно нелепо". В США раскритиковали Каллас из-за выпадов о России

Профессор Вольф: риторика Каллас о России отражает кризис Запада

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Резкие высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас в адрес России свидетельствуют о деградации западной политики, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Это совершенно нелепо. А для тех из вас, кто не в курсе: посмотрите на заместителя председателя Европейской комиссии Каллас. Послушайте ее, потому что именно из ее уст и льется эта истерия. Я уверен, что она сама не понимает, зачем истерит", — обрушился с критикой он.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
На Западе назвали условие для завершения конфликта на Украине
Вчера, 23:18
Специалист считает, что Каллас дают возможность распространять антироссийские обвинения, поскольку у Запада не осталось других способов скрыть собственные проблемы. Но, по его словам, подобный расчет не имеет будущего.
"Все это показывает степень отчаяния, в котором они находятся", — резюмировал он.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на альянс, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Европа становится менее безопасной, и привлекательной, заявил Сийярто
Вчера, 23:19
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
МОСКВАЗАПАДКая КалласВладимир ПутинТакер КарлсонВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала