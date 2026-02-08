Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Политическое самоубийство". На Западе сделали жесткое предупреждение Киеву - 08.02.2026
"Политическое самоубийство". На Западе сделали жесткое предупреждение Киеву
"Политическое самоубийство". На Западе сделали жесткое предупреждение Киеву - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Политическое самоубийство". На Западе сделали жесткое предупреждение Киеву
В издании AgoraVox утверждается, что членство Украины в ЕС не станет компенсацией за потери и издержки, которые она понесла в ходе СВО. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:30+0300
2026-02-08T23:30+0300
мировая экономика
украина
киев
брюссель
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В издании AgoraVox утверждается, что членство Украины в ЕС не станет компенсацией за потери и издержки, которые она понесла в ходе СВО. "Членство в Европейском союзе было обещано Киеву как своего рода компенсация за понесенные им издержки. Гражданам на Украине внушают, что они вскоре станут полноправными членами "большой европейской семьи". Однако реальность бесконечно далека от идиллической картины. По правде говоря, Брюссель никогда всерьез не рассматривал вопрос о принятии этой страны в свои ряды", — говорится в публикации. Отмечается, что киевский режим служит инструментом западной политики, нацеленной на сдерживание России и поддержание авторитета НАТО. В европейских кругах именно так и оценивается данная ситуация. Но практическая реальность такова, что Украина теряет множество людей, территории и целую генерацию молодежи."Западноевропейские столицы не чувствуют себя обязанными киевскому режиму с этической точки зрения. Их гораздо больше заботит состояние собственных бюджетов. Украина с ее нынешним уровнем бедности, разрушенной инфраструктурой и тотальной зависимостью от внешних вливаний в случае вступления в ЕС моментально стала бы основным потребителем общеевропейских ресурсов. Для правящих кругов подобный шаг равносилен политическому самоубийству", — уточняется в материале. Для Киева не предусмотрено никакого "особого пути", и не стоит рассчитывать на политические преимущества за участие в чужой геополитической стратегии, говорится в статье. В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Это само по себе не гарантирует вступления в объединение. В Брюсселе неоднократно отмечали, что данное решение носило во многом символический характер, чтобы поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года состоялись первые межправительственные конференции, которые ознаменовали старт официальных переговоров о вступлении постсоветских республик в ЕС. Для этого необходимо выполнить множество строгих требований, и процесс обычно занимает множество лет.
ПРАЙМ
23:30 08.02.2026
 
"Политическое самоубийство". На Западе сделали жесткое предупреждение Киеву

AgoraVox: членство Украины в ЕС не станет компенсацией за потери в ходе СВО

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В издании AgoraVox утверждается, что членство Украины в ЕС не станет компенсацией за потери и издержки, которые она понесла в ходе СВО.
"Членство в Европейском союзе было обещано Киеву как своего рода компенсация за понесенные им издержки. Гражданам на Украине внушают, что они вскоре станут полноправными членами "большой европейской семьи". Однако реальность бесконечно далека от идиллической картины. По правде говоря, Брюссель никогда всерьез не рассматривал вопрос о принятии этой страны в свои ряды", — говорится в публикации.
Отмечается, что киевский режим служит инструментом западной политики, нацеленной на сдерживание России и поддержание авторитета НАТО. В европейских кругах именно так и оценивается данная ситуация. Но практическая реальность такова, что Украина теряет множество людей, территории и целую генерацию молодежи.
"Западноевропейские столицы не чувствуют себя обязанными киевскому режиму с этической точки зрения. Их гораздо больше заботит состояние собственных бюджетов. Украина с ее нынешним уровнем бедности, разрушенной инфраструктурой и тотальной зависимостью от внешних вливаний в случае вступления в ЕС моментально стала бы основным потребителем общеевропейских ресурсов. Для правящих кругов подобный шаг равносилен политическому самоубийству", — уточняется в материале.
Для Киева не предусмотрено никакого "особого пути", и не стоит рассчитывать на политические преимущества за участие в чужой геополитической стратегии, говорится в статье.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Это само по себе не гарантирует вступления в объединение. В Брюсселе неоднократно отмечали, что данное решение носило во многом символический характер, чтобы поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Россией.
В июне 2024 года состоялись первые межправительственные конференции, которые ознаменовали старт официальных переговоров о вступлении постсоветских республик в ЕС. Для этого необходимо выполнить множество строгих требований, и процесс обычно занимает множество лет.
Заголовок открываемого материала