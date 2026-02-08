Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей - 08.02.2026
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260208/kino-867294989.html
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей
экономика
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82655/23/826552300_0:87:720:492_1920x0_80_0_0_bb4235a6921e807a8ee8be254d039e2b.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Триллер "Горничная" заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей за месяц, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Пола Фига вышла в российский прокат 8 января. "Общие сборы - 1 001 608 306 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Главные роли в картине исполнили Сидни Суини и Аманда Сейфрид. "Горничная" стала вторым голливудским релизом, киносборы которого превысили миллиард рублей в российском прокате после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России. Ранее в ноябре такого результата достигла третья часть франшизы "Иллюзия обмана".
https://1prime.ru/20260206/rossija-867228486.html
19:49 08.02.2026
 
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей

ЕАИС: триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей

© Фото : официальный аккаунт Pioner Cinema в FacebookЗрительный зал кинотеатра
Зрительный зал кинотеатра - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Зрительный зал кинотеатра. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Триллер "Горничная" заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей за месяц, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Пола Фига вышла в российский прокат 8 января.
"Общие сборы - 1 001 608 306 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Главные роли в картине исполнили Сидни Суини и Аманда Сейфрид. "Горничная" стала вторым голливудским релизом, киносборы которого превысили миллиард рублей в российском прокате после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России. Ранее в ноябре такого результата достигла третья часть франшизы "Иллюзия обмана".
Россия и Бразилия обсудили проведение дней бразильского и российского кино
6 февраля, 01:05
 
ЭкономикаБизнес
 
 
