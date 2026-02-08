https://1prime.ru/20260208/kino-867294989.html
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Триллер "Горничная" заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей за месяц, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Пола Фига вышла в российский прокат 8 января. "Общие сборы - 1 001 608 306 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Главные роли в картине исполнили Сидни Суини и Аманда Сейфрид. "Горничная" стала вторым голливудским релизом, киносборы которого превысили миллиард рублей в российском прокате после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России. Ранее в ноябре такого результата достигла третья часть франшизы "Иллюзия обмана".
