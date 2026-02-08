https://1prime.ru/20260208/kiselev-867295435.html

Сотрудничество России и Венгрии раздражает ЕС, заявил Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – ПРАЙМ. Сотрудничество России с Венгрией раздражает многих в ЕС, а венгерский премьер Виктор Орбан для Брюсселя как кость в горле, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Киселев назвал "знаковым событием для всего Евросоюза" строительство новой АЭС "Пакш-2", которую возводит госкорпорация "Росатом" в Венгрии, и напомнил, что Россия не запускала строительство своих атомных станций в Европе уже 40 лет. "Столь тесное сотрудничество Венгрии с Россией многих в ЕС раздражает. Венгерский премьер Виктор Орбан у руля страны уже 15 лет. И Брюсселю он как кость в горле. Слишком независимый, слишком отстаивает национальные интересы. А главное, отказывается поддерживать войну на Украине", - сказал Киселев. Он обратил внимание, что Орбан "портит всю статистику" и "подрывает иллюзию европейского единства". "Еврочиновники давно мечтают исключить Орбана из принятия коллективных решений, а предстоящие в апреле парламентские выборы - это для них шанс от своевольного венгра, наконец, избавиться", - отметил Киселев. Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля 2026 года. На них будет избрано Национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Виктор Орбан власть. Венгерский премьер, выступая в пятницу на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, заявлял, что будущее Украины не определено, но Венгрии в любом случае надо попытаться остаться в стороне от любых конфликтов, а для этого - выстроить хорошие отношения с Россией и США.

