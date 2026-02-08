https://1prime.ru/20260208/kndr-867285124.html

Ким Чен Ын указал на недочеты в работе властей КНДР

Ким Чен Ын указал на недочеты в работе властей КНДР

2026-02-08T06:24+0300

2026-02-08T06:24+0300

2026-02-08T06:46+0300

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын признал, что ранее в управлении сельским развитием страны были допущены ошибки. Это заявление он сделал на церемонии открытия Самгванского животноводческого комплекса, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи."По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. <…> У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов", — отметил глава государства.Ким Чен Ын также отметил, что новая программа развития сельского хозяйства в стране изменила прежнее положение дел, а открытие нового животноводческого комплекса стало значительным шагом вперед для агропромышленного сектора КНДР."После того, как была принята программа сельской революции нового времени, в деревне нашей страны наступила новая история перемен, и действительно достигнуто и немало успехов", — добавил он.В своем выступлении политик подчеркнул, что подобные комплексы будут создаваться по всей стране, что будет способствовать развитию данной отрасли.

