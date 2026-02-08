Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким Чен Ын указал на недочеты в работе властей КНДР - 08.02.2026
Ким Чен Ын указал на недочеты в работе властей КНДР
Ким Чен Ын указал на недочеты в работе властей КНДР - 08.02.2026, ПРАЙМ
Ким Чен Ын указал на недочеты в работе властей КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын признал, что ранее в управлении сельским развитием страны были допущены ошибки. Это заявление он сделал на церемонии открытия Самгванского | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T06:24+0300
2026-02-08T06:46+0300
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын признал, что ранее в управлении сельским развитием страны были допущены ошибки. Это заявление он сделал на церемонии открытия Самгванского животноводческого комплекса, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи."По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. &lt;…&gt; У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов", — отметил глава государства.Ким Чен Ын также отметил, что новая программа развития сельского хозяйства в стране изменила прежнее положение дел, а открытие нового животноводческого комплекса стало значительным шагом вперед для агропромышленного сектора КНДР."После того, как была принята программа сельской революции нового времени, в деревне нашей страны наступила новая история перемен, и действительно достигнуто и немало успехов", — добавил он.В своем выступлении политик подчеркнул, что подобные комплексы будут создаваться по всей стране, что будет способствовать развитию данной отрасли.
кндр
корея
06:24 08.02.2026 (обновлено: 06:46 08.02.2026)
 
Ким Чен Ын указал на недочеты в работе властей КНДР

Ким Чен Ын признал, что в КНДР занимались пустословием при развитии сельского хозяйства

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын признал, что ранее в управлении сельским развитием страны были допущены ошибки. Это заявление он сделал на церемонии открытия Самгванского животноводческого комплекса, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. <…> У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов", — отметил глава государства.
Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера
20 января, 06:05
Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера
20 января, 06:05
Ким Чен Ын также отметил, что новая программа развития сельского хозяйства в стране изменила прежнее положение дел, а открытие нового животноводческого комплекса стало значительным шагом вперед для агропромышленного сектора КНДР.
"После того, как была принята программа сельской революции нового времени, в деревне нашей страны наступила новая история перемен, и действительно достигнуто и немало успехов", — добавил он.
В своем выступлении политик подчеркнул, что подобные комплексы будут создаваться по всей стране, что будет способствовать развитию данной отрасли.
Флаги России и КНДР - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Лавров и глава МИД КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве
27 октября 2025, 18:32
 
Ким Чен ЫнКНДРКОРЕЯМировая экономикаОбщество
 
 
