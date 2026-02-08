https://1prime.ru/20260208/koreya-867293253.html

Посол России назвал главный барьер в торговле с Южной Кореей

08.02.2026

Посол России назвал главный барьер в торговле с Южной Кореей

Отсутствие надежных механизмов международных расчетов остается главным препятствием для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной... | 08.02.2026, ПРАЙМ

СЕУЛ, 8 фев — ПРАЙМ. Отсутствие надежных механизмов международных расчетов остается главным препятствием для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев. По словам дипломата, именно финансовые ограничения в настоящее время существенно сдерживают развитие двустороннего взаимодействия в сфере торговли, промышленности и инвестиций, несмотря на сохраняющийся взаимный интерес бизнеса к сотрудничеству. "Наибольшим препятствием к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области торговли, промышленности и инвестиций является отсутствие надежных механизмов международных платежей", — сказал Зиновьев. Он отметил, что без решения этого вопроса дальнейшее расширение экономических связей между Москвой и Сеулом остается затруднительным.

