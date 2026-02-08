Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России назвал главный барьер в торговле с Южной Кореей - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260208/koreya-867293253.html
Посол России назвал главный барьер в торговле с Южной Кореей
Посол России назвал главный барьер в торговле с Южной Кореей - 08.02.2026, ПРАЙМ
Посол России назвал главный барьер в торговле с Южной Кореей
Отсутствие надежных механизмов международных расчетов остается главным препятствием для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T17:53+0300
2026-02-08T17:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6c86a0ad99f5eda27f5e806d8d0db36.jpg
СЕУЛ, 8 фев — ПРАЙМ. Отсутствие надежных механизмов международных расчетов остается главным препятствием для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев. По словам дипломата, именно финансовые ограничения в настоящее время существенно сдерживают развитие двустороннего взаимодействия в сфере торговли, промышленности и инвестиций, несмотря на сохраняющийся взаимный интерес бизнеса к сотрудничеству. "Наибольшим препятствием к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области торговли, промышленности и инвестиций является отсутствие надежных механизмов международных платежей", — сказал Зиновьев. Он отметил, что без решения этого вопроса дальнейшее расширение экономических связей между Москвой и Сеулом остается затруднительным.
https://1prime.ru/20260208/rossija-867284350.html
южная корея
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_5abc90b751ef34f9cdeab96bfad7e811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, южная корея, москва, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, РФ
17:53 08.02.2026
 
Посол России назвал главный барьер в торговле с Южной Кореей

Посол РФ назвал отсутствие платежных механизмов главным барьером в торговле с Южной Кореей

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СЕУЛ, 8 фев — ПРАЙМ. Отсутствие надежных механизмов международных расчетов остается главным препятствием для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, именно финансовые ограничения в настоящее время существенно сдерживают развитие двустороннего взаимодействия в сфере торговли, промышленности и инвестиций, несмотря на сохраняющийся взаимный интерес бизнеса к сотрудничеству.
"Наибольшим препятствием к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области торговли, промышленности и инвестиций является отсутствие надежных механизмов международных платежей", — сказал Зиновьев.
Он отметил, что без решения этого вопроса дальнейшее расширение экономических связей между Москвой и Сеулом остается затруднительным.
Россия вошла в десятку крупнейших покупателей корейской косметики в мире
05:06
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯМОСКВАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала