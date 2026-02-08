https://1prime.ru/20260208/koreya-867294413.html

Российский посол рассказал о востребованности южнокорейских товаров

СЕУЛ, 8 фев — ПРАЙМ. Продовольственные, косметические и другие товары из Республики Корея, не подпадающие под санкционные ограничения, остаются востребованными на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев. По словам дипломата, южнокорейские производители продолжают присутствовать на российском рынке в тех сегментах, которые не затронуты санкциями, и успешно заполняют ниши, освободившиеся после ухода западных брендов. "Хотел бы отметить, что продовольственные, косметические и другие товары РК, не подпадающие под санкции, пользуются популярностью у российских потребителей", — сказал Зиновьев. Он добавил, что спрос на такую продукцию сохраняется, несмотря на общее сокращение объемов двусторонней торговли. Россия по итогам 2025 года заняла шестое место среди крупнейших рынков сбыта корейской косметики. Экспорт косметической продукции из Республики Корея в Россию в 2025 году составил 361,6 миллиона долларов.

