https://1prime.ru/20260208/koreya-867296566.html

Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол

Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол - 08.02.2026, ПРАЙМ

Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол

Южнокорейский бизнес утратил лидирующие позиции на российском рынке, уступив конкурентам, в результате экспортных ограничений, введенных правительством... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T21:41+0300

2026-02-08T21:41+0300

2026-02-08T21:41+0300

экономика

россия

южная корея

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_6de01ac283d43befc1b66001514219f3.png

СЕУЛ, 8 фев — ПРАЙМ. Южнокорейский бизнес утратил лидирующие позиции на российском рынке, уступив конкурентам, в результате экспортных ограничений, введенных правительством Республики Корея, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Георгий Зиновьев. По словам дипломата, правительство республики ввело меры экспортного контроля, включающие 1402 товарные позиции, что привело к уходу южнокорейских компаний с российского рынка товаров, услуг и инфраструктурных проектов. "В результате... местный (южнокорейский - ред.) бизнес лишился прямого доступа к емкому российскому рынку товаров, услуг и инфраструктурных проектов, оставил налаженную производственно-сбытовую сеть, и, как следствие, утратил лидирующие позиции на профильных направлениях, в итоге уступив их конкурентам", — сказал Зиновьев. Он отметил, что на фоне введенных ограничений были поставлены на паузу, а затем прекращены перспективные совместные проекты в ряде отраслей экономики, что существенно сузило возможности двустороннего экономического взаимодействия. "Была также прекращена производственно-технологическая кооперация в сфере судостроения с объемом твердых заказов в несколько миллиардов долларов США", - добавил Зиновьев. Посол также указал на значительное сокращение объемов торговли между двумя странами. По данным российской таможенной статистики, в 2022–2025 годах двусторонний товарооборот снизился почти на 50% — с 21,139 миллиарда долларов до 10,939 миллиарда долларов. При этом, по его словам, российский экспорт в Республику Корея сократился более чем наполовину – на 53,4% с 14,808 миллиарда долларов до 6,895 миллиарда долларов, а импорт из Южной Кореи – на 36,1% с 6,331 миллиарда долларов до 4,044 миллиарда долларов. Вместе с тем, подчеркнул дипломат, несмотря на падение показателей, торговые связи между Россией и Южной Кореей в ряде сфер остаются. "У нас сохраняется взаимовыгодное взаимодействие в сферах сельского хозяйства, рыболовства, энергетики в части поставок сжиженного природного газа и угля, а также мирного использования атомной энергии", - заявил посол.

https://1prime.ru/20260208/koreya-867293253.html

южная корея

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, южная корея, рф