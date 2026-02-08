Застройщики в спешке избавляются от готовых квартир: о чем они узнали

https://1prime.ru/20260208/kvartira-867213679.html
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В январе 2026 года цена на готовые квартиры от застройщиков в крупнейших российских городах почти сравнялась с ценой похожих лотов у физлиц. Почему так происходит, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.В последние годы квадраты в новостройках продавались на 40 и более процентов дороже, чем во вторичке в тех же районах.“Но в недвижимости правила примерно такие же, как в автобизнесе - если машина выехала за пределы салона, она уже б/у и стоит на 30% дешевле. Многие частные покупатели, а не профинвесторы, этого не знают и стараются продать жилье по максимальной цене, но чуть погодя сбрасывают 15 и более процентов”, - сказал он.Второе - сейчас очень мало реальных инвесторов и объектов, которые действительно дадут хорошую прибыль. Взять ипотеку, конечно, чуть легче, чем при ставке ЦБ в 21% годовых, но в банках все равно примерно 90% отказов на такие кредиты.“Соответственно, с ростом (как уже выяснилось, раздуваемым) цен и снижением количества платежеспособной ЦА инвестирование в бетон становится неинтересным и невыгодным”, - считает экономист.Третье - сейчас застройщики стали чуть хитрее, чем раньше. Они смотрят на рыночные цены в объектах, которые скоро сдаются, и стараются подстроиться под цены от частных продавцов. И, как правило, зазор в финмодели для этого есть всегда. К тому же ситуация с продажами сейчас такова, что это уже не возможность, а необходимость - обслуживание кредитов, равно как и держать на балансе непроданные юниты, становится дороговато.“Поэтому девелоперы начали спокойно играть в дисконты - могут себе позволить, в отличие от частников. Условные 5% переплаты при покупке у застройщика - это все равно интереснее с точки зрения безопасности сделки, чем покупать у частника. И это как раз та дельта, которые покупатели готовы платить. И лучше строителям, чем непонятно кому”, - рассуждает Алексей Кричевский.Стоит ли покупать сейчас или подождать, зависит от конкретного кейса. Если есть острая необходимость - конечно, нужно брать, правда, обычно резкая потребность решается или вторичкой, или новостройкой с чистовой отделкой. В остальном - нужно смотреть по ситуации и спокойно торговаться, потому что сейчас рынок покупателя, а не продавца, заключил он.
