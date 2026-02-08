https://1prime.ru/20260208/lavrov-867295142.html
Лавров и глава МИД Омана обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана
2026-02-08T19:58+0300
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Султаната Оман Бадр аль-Бусаиди провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг Ирана в контексте переговоров Вашингтона и Тегерана, выразили мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса, сообщает МИД РФ. "Проведен обмен мнениями о ситуации вокруг Ирана в контексте прошедшего на днях в Маскате раунда непрямых переговоров между иранскими и американскими представителями при оманском посредничестве. Было выражено общее мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса с целью поиска общеприемлемых договоренностей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отмечается, что Лавров высоко оценил предпринимаемые в этой связи усилия руководства Султаната Оман.
