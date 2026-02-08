Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и глава МИД Омана обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260208/lavrov-867295142.html
Лавров и глава МИД Омана обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана
Лавров и глава МИД Омана обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана - 08.02.2026, ПРАЙМ
Лавров и глава МИД Омана обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Султаната Оман Бадр аль-Бусаиди провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг Ирана в | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T19:58+0300
2026-02-08T19:58+0300
политика
россия
иран
вашингтон
сергей лавров
мид рф
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Султаната Оман Бадр аль-Бусаиди провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг Ирана в контексте переговоров Вашингтона и Тегерана, выразили мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса, сообщает МИД РФ. "Проведен обмен мнениями о ситуации вокруг Ирана в контексте прошедшего на днях в Маскате раунда непрямых переговоров между иранскими и американскими представителями при оманском посредничестве. Было выражено общее мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса с целью поиска общеприемлемых договоренностей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отмечается, что Лавров высоко оценил предпринимаемые в этой связи усилия руководства Султаната Оман.
https://1prime.ru/20260205/lavrov-867218869.html
иран
вашингтон
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_eecb0d1bc2e54b00ad90668786b7b991.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, вашингтон, сергей лавров, мид рф, тегеран
Политика, РОССИЯ, ИРАН, ВАШИНГТОН, Сергей Лавров, МИД РФ, Тегеран
19:58 08.02.2026
 
Лавров и глава МИД Омана обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана

МИД: Лавров и глава МИД Омана провели телефонный разговор, обсудили ситуацию вокруг Ирана

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© Фото : МИД России
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Султаната Оман Бадр аль-Бусаиди провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг Ирана в контексте переговоров Вашингтона и Тегерана, выразили мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса, сообщает МИД РФ.
"Проведен обмен мнениями о ситуации вокруг Ирана в контексте прошедшего на днях в Маскате раунда непрямых переговоров между иранскими и американскими представителями при оманском посредничестве. Было выражено общее мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса с целью поиска общеприемлемых договоренностей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отмечается, что Лавров высоко оценил предпринимаемые в этой связи усилия руководства Султаната Оман.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Контакты России с некоторыми лидерами Европы не афишируются, заявил Лавров
5 февраля, 17:58
 
ПолитикаРОССИЯИРАНВАШИНГТОНСергей ЛавровМИД РФТегеран
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала