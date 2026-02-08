Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия даст военный ответ в случае нападения Европы, заявил Лавров - 08.02.2026
Политика
Россия даст военный ответ в случае нападения Европы, заявил Лавров
Россия даст военный ответ в случае нападения Европы, заявил Лавров
Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы на нее, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 08.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы на нее, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет", - сказал министр в интервью каналу НТВ.
21:55 08.02.2026
 
Россия даст военный ответ в случае нападения Европы, заявил Лавров

Лавров: РФ даст военный ответ всеми средствами в случае нападения Европы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы на нее, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет", - сказал министр в интервью каналу НТВ.
Лавров и глава МИД Омана обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана
Лавров и глава МИД Омана обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана
19:58
 
