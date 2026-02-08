https://1prime.ru/20260208/lavrov-867296727.html

Россия даст военный ответ в случае нападения Европы, заявил Лавров

2026-02-08T21:55+0300

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы на нее, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет", - сказал министр в интервью каналу НТВ.

