Россия даст военный ответ в случае нападения Европы, заявил Лавров
2026-02-08T21:55+0300
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы на нее, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет", - сказал министр в интервью каналу НТВ.
