Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада, заявил Лавров

08.02.2026

Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада, заявил Лавров

политика

мировая экономика

запад

сша

сергей лавров

мид рф

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Обнародованные файлы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" западных элит, данная тема является обнажением того лица, который называется коллективный Запад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эта тема (файлы Эпштейна - ред.) имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно", - сказал Лавров в фрагменте интервью телеканалу "НТВ". Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

