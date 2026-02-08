Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Плановая инспекция МАГАТЭ начнется в понедельник на БелАЭС - 08.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260208/magate-867296988.html
Плановая инспекция МАГАТЭ начнется в понедельник на БелАЭС
Плановая инспекция МАГАТЭ начнется в понедельник на БелАЭС
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник начнут плановую инспекцию на Белорусской атомной станции, в ходе которой будет... | 08.02.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
МИНСК, 8 фев - ПРАЙМ. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник начнут плановую инспекцию на Белорусской атомной станции, в ходе которой будет осуществлена физическая инвентаризация ядерного материала, сообщил Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор). "Девятого и 15 февраля 2026 года инспекторы МАГАТЭ проведут инспекции в ГП (государственном предприятии - ред.) "Белорусская АЭС", 13 февраля 2026 года - в научном учреждении (Объединенном институте энергетических и ядерных исследований Национальной академии наук Белоруссии - ред.) "ОИЭЯИ-Сосны", в рамках которых запланировано проведение физической инвентаризации ядерного материала, техническое обслуживание систем по сохранению и наблюдению МАГАТЭ, проверка ведения отчетной документации", - говорится в сообщении. В Госатомнадзоре отметили, что Белоруссия принимает очередные плановые инспекции МАГАТЭ в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Целью регулярных инспекций является независимая проверка того, что ядерные установки не используются не по назначению, а ядерный материал не переведен с мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Первый блок Белорусской атомной станции, возведенной в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006", был включен в объединенную энергосистему Белоруссии в ноябре 2020 года, второй был введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года. К настоящему времени суммарная выработка БелАЭС превысила 53 миллиардов кВт.ч электроэнергии.
22:13 08.02.2026
 
Плановая инспекция МАГАТЭ начнется в понедельник на БелАЭС

Госатомнадзор Белоруссии: плановая инспекция МАГАТЭ начнется в понедельник на БелАЭС

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ. Архивное фото
© Фото : IAEA
МИНСК, 8 фев - ПРАЙМ. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник начнут плановую инспекцию на Белорусской атомной станции, в ходе которой будет осуществлена физическая инвентаризация ядерного материала, сообщил Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор).
"Девятого и 15 февраля 2026 года инспекторы МАГАТЭ проведут инспекции в ГП (государственном предприятии - ред.) "Белорусская АЭС", 13 февраля 2026 года - в научном учреждении (Объединенном институте энергетических и ядерных исследований Национальной академии наук Белоруссии - ред.) "ОИЭЯИ-Сосны", в рамках которых запланировано проведение физической инвентаризации ядерного материала, техническое обслуживание систем по сохранению и наблюдению МАГАТЭ, проверка ведения отчетной документации", - говорится в сообщении.
В Госатомнадзоре отметили, что Белоруссия принимает очередные плановые инспекции МАГАТЭ в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Целью регулярных инспекций является независимая проверка того, что ядерные установки не используются не по назначению, а ядерный материал не переведен с мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.
Первый блок Белорусской атомной станции, возведенной в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006", был включен в объединенную энергосистему Белоруссии в ноябре 2020 года, второй был введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года. К настоящему времени суммарная выработка БелАЭС превысила 53 миллиардов кВт.ч электроэнергии.
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ
6 февраля, 09:00
 
