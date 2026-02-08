https://1prime.ru/20260208/magate-867296988.html

Плановая инспекция МАГАТЭ начнется в понедельник на БелАЭС

МИНСК, 8 фев - ПРАЙМ. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник начнут плановую инспекцию на Белорусской атомной станции, в ходе которой будет осуществлена физическая инвентаризация ядерного материала, сообщил Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор). "Девятого и 15 февраля 2026 года инспекторы МАГАТЭ проведут инспекции в ГП (государственном предприятии - ред.) "Белорусская АЭС", 13 февраля 2026 года - в научном учреждении (Объединенном институте энергетических и ядерных исследований Национальной академии наук Белоруссии - ред.) "ОИЭЯИ-Сосны", в рамках которых запланировано проведение физической инвентаризации ядерного материала, техническое обслуживание систем по сохранению и наблюдению МАГАТЭ, проверка ведения отчетной документации", - говорится в сообщении. В Госатомнадзоре отметили, что Белоруссия принимает очередные плановые инспекции МАГАТЭ в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Целью регулярных инспекций является независимая проверка того, что ядерные установки не используются не по назначению, а ядерный материал не переведен с мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Первый блок Белорусской атомной станции, возведенной в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006", был включен в объединенную энергосистему Белоруссии в ноябре 2020 года, второй был введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года. К настоящему времени суммарная выработка БелАЭС превысила 53 миллиардов кВт.ч электроэнергии.

