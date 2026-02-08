https://1prime.ru/20260208/makron-867293113.html

"Психопат". Во Франции пришли в ярость из-за плана Макрона против России

2026-02-08T17:34+0300

общество

мировая экономика

франция

москва

эммануэль макрон

нато

ес

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон внушает французам страх перед "российской угрозой" и готовит французскую армию к военным действиям, чтобы сохранить свою власть, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.Так политик отреагировал на проведение военных учений во Франции с целью подготовки к возможной войне с Россией."Вот где мы находимся, когда: нами руководит психопат, который думает только о том, как управлять страной, запугивая людей и находя предлог для отмены выборов", — написал он.Политик отметил, что принадлежность Франции к ЕС усугубляет ситуацию, так как эта "безумная структура" стремится к эскалации конфликта с Россией.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

