"Психопат". Во Франции пришли в ярость из-за плана Макрона против России
2026-02-08T17:34+0300
2026-02-08T17:34+0300
общество
мировая экономика
франция
москва
эммануэль макрон
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон внушает французам страх перед "российской угрозой" и готовит французскую армию к военным действиям, чтобы сохранить свою власть, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.Так политик отреагировал на проведение военных учений во Франции с целью подготовки к возможной войне с Россией."Вот где мы находимся, когда: нами руководит психопат, который думает только о том, как управлять страной, запугивая людей и находя предлог для отмены выборов", — написал он.Политик отметил, что принадлежность Франции к ЕС усугубляет ситуацию, так как эта "безумная структура" стремится к эскалации конфликта с Россией.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
франция
москва
общество , мировая экономика, франция, москва, эммануэль макрон, нато, ес
Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС
17:34 08.02.2026
 
"Психопат". Во Франции пришли в ярость из-за плана Макрона против России

Филиппо: Макрон пугает французов войной с Россией с целью удержать власть

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон внушает французам страх перед "российской угрозой" и готовит французскую армию к военным действиям, чтобы сохранить свою власть, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
Так политик отреагировал на проведение военных учений во Франции с целью подготовки к возможной войне с Россией.
"Вот где мы находимся, когда: нами руководит психопат, который думает только о том, как управлять страной, запугивая людей и находя предлог для отмены выборов", — написал он.
Политик отметил, что принадлежность Франции к ЕС усугубляет ситуацию, так как эта "безумная структура" стремится к эскалации конфликта с Россией.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Общество, Мировая экономика, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС
 
 
