Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi

2026-02-08T20:50+0300

экономика

бизнес

tesla

НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск анонсировал начало крупносерийного производства электрогрузовиков Semi в этом году. "Tesla Semi начнет крупносерийное производство в этом году", - написал он в соцсети Х. Как заявляет компания-производитель, электрогрузовик может проехать 500 миль (800 километров) на одном заряде.

