Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi - 08.02.2026
Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi
Глава Tesla Илон Маск анонсировал начало крупносерийного производства электрогрузовиков Semi в этом году. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T20:50+0300
2026-02-08T20:50+0300
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск анонсировал начало крупносерийного производства электрогрузовиков Semi в этом году. "Tesla Semi начнет крупносерийное производство в этом году", - написал он в соцсети Х. Как заявляет компания-производитель, электрогрузовик может проехать 500 миль (800 километров) на одном заряде.
2026
20:50 08.02.2026
 
Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi

Глава Tesla Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi

НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск анонсировал начало крупносерийного производства электрогрузовиков Semi в этом году.
"Tesla Semi начнет крупносерийное производство в этом году", - написал он в соцсети Х.
Как заявляет компания-производитель, электрогрузовик может проехать 500 миль (800 километров) на одном заряде.
Маск предупредил, что США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях
