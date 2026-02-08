https://1prime.ru/20260208/mask-867295885.html
Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi
2026-02-08T20:50+0300
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск анонсировал начало крупносерийного производства электрогрузовиков Semi в этом году. "Tesla Semi начнет крупносерийное производство в этом году", - написал он в соцсети Х. Как заявляет компания-производитель, электрогрузовик может проехать 500 миль (800 километров) на одном заряде.
