Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Возле затонувшего возле Пхукета судна появилось мазутное пятно - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260208/mazut-867294103.html
Возле затонувшего возле Пхукета судна появилось мазутное пятно
Возле затонувшего возле Пхукета судна появилось мазутное пятно - 08.02.2026, ПРАЙМ
Возле затонувшего возле Пхукета судна появилось мазутное пятно
Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, из-за вылившегося в море бункерного... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T18:44+0300
2026-02-08T18:44+0300
происшествия
бизнес
пхукет
таиланд
панама
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860677590_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d14c04f834eb7a0198d1f3c7655d2c46.jpg
БАНГКОК, 8 фев - ПРАЙМ. Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно, сообщает информационный центр администрации провинции Пхукет. "Контейнеровоз Sealyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы, следовавший из Малайзии в Бангладеш, затонул у острова Ко Кео Ной в 1,82 морской мили от южного берега острова Пхукет. На борту судна было 290 морских контейнеров, из них 14 содержат опасные вещества. Большая часть контейнеров затонула вместе с судном, часть контейнеров еще на плаву в районе катастрофы. На месте затопления контейнеровоза образовалось мазутное пятно из-за вылившегося в море бункерного топлива судна", - сообщает инфоцентр. Катастрофа произошла 7 февраля. В течение дня после образования течи в корпусе судна военно-морские силы Таиланда и морские спасатели пытались помочь спасти контейнеровоз от затопления, однако, когда стало ясно, что предотвратить катастрофу не удастся, ВМС Таиланда сняли с него и спасли экипаж в полном составе, 16 человек, также сообщает администрация Пхукета. Через несколько часов после этого судно полностью ушло под воду. "В настоящее время на месте катастрофы работают корабли ВМС Таиланда HTMS Hua Hin и HTMS Pun Yee и патрульные катера с бортовыми номерами 114 и 272. Их задачи включают установку предупреждающих сигналов на плавающих на поверхности контейнерах, насколько это возможно, а также ликвидацию мазутного пятна", - сообщает администрация островной провинции Пхукет. По информации военных моряков, которую приводит инфоцентр администрации, мазутное пятно пока сдвигается в западном направлении, в сторону от Пхукета. Управление порта Пхукета выпустило предупреждение всем судам, находящимся в Андаманском море вблизи таиландского туристического острова, об опасности столкновений с плавающими на поверхности контейнерами и, сообщив координаты места катастрофы контейнеровоза, предложило обходить этот район стороной во избежание аварий и создания помех военным морякам, продолжающим операцию по маркировке плавающих контейнеров для последующего буксирования, и ликвидации мазутного пятна.
https://1prime.ru/20260123/blumberg-866848591.html
пхукет
таиланд
панама
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860677590_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d4c78a17eb8a8566bf814b2f501078a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, пхукет, таиланд, панама
Происшествия, Бизнес, ПХУКЕТ, ТАИЛАНД, ПАНАМА
18:44 08.02.2026
 
Возле затонувшего возле Пхукета судна появилось мазутное пятно

Судно с опасными веществами затонуло у берегов Пхукета, появилось мазутное пятно

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкера
Демонтаж севшего на мель танкера - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Демонтаж севшего на мель танкера. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БАНГКОК, 8 фев - ПРАЙМ. Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно, сообщает информационный центр администрации провинции Пхукет.
"Контейнеровоз Sealyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы, следовавший из Малайзии в Бангладеш, затонул у острова Ко Кео Ной в 1,82 морской мили от южного берега острова Пхукет. На борту судна было 290 морских контейнеров, из них 14 содержат опасные вещества. Большая часть контейнеров затонула вместе с судном, часть контейнеров еще на плаву в районе катастрофы. На месте затопления контейнеровоза образовалось мазутное пятно из-за вылившегося в море бункерного топлива судна", - сообщает инфоцентр.
Катастрофа произошла 7 февраля. В течение дня после образования течи в корпусе судна военно-морские силы Таиланда и морские спасатели пытались помочь спасти контейнеровоз от затопления, однако, когда стало ясно, что предотвратить катастрофу не удастся, ВМС Таиланда сняли с него и спасли экипаж в полном составе, 16 человек, также сообщает администрация Пхукета. Через несколько часов после этого судно полностью ушло под воду.
"В настоящее время на месте катастрофы работают корабли ВМС Таиланда HTMS Hua Hin и HTMS Pun Yee и патрульные катера с бортовыми номерами 114 и 272. Их задачи включают установку предупреждающих сигналов на плавающих на поверхности контейнерах, насколько это возможно, а также ликвидацию мазутного пятна", - сообщает администрация островной провинции Пхукет.
По информации военных моряков, которую приводит инфоцентр администрации, мазутное пятно пока сдвигается в западном направлении, в сторону от Пхукета.
Управление порта Пхукета выпустило предупреждение всем судам, находящимся в Андаманском море вблизи таиландского туристического острова, об опасности столкновений с плавающими на поверхности контейнерами и, сообщив координаты места катастрофы контейнеровоза, предложило обходить этот район стороной во избежание аварий и создания помех военным морякам, продолжающим операцию по маркировке плавающих контейнеров для последующего буксирования, и ликвидации мазутного пятна.
Морские перевозки
Танкер с российской нефтью потерял управление в Средиземном море, пишут СМИ
23 января, 22:49
 
ПроисшествияБизнесПХУКЕТТАИЛАНДПАНАМА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала