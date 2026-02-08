https://1prime.ru/20260208/mazut-867294103.html

Возле затонувшего возле Пхукета судна появилось мазутное пятно

2026-02-08T18:44+0300

происшествия

бизнес

пхукет

таиланд

панама

БАНГКОК, 8 фев - ПРАЙМ. Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно, сообщает информационный центр администрации провинции Пхукет. "Контейнеровоз Sealyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы, следовавший из Малайзии в Бангладеш, затонул у острова Ко Кео Ной в 1,82 морской мили от южного берега острова Пхукет. На борту судна было 290 морских контейнеров, из них 14 содержат опасные вещества. Большая часть контейнеров затонула вместе с судном, часть контейнеров еще на плаву в районе катастрофы. На месте затопления контейнеровоза образовалось мазутное пятно из-за вылившегося в море бункерного топлива судна", - сообщает инфоцентр. Катастрофа произошла 7 февраля. В течение дня после образования течи в корпусе судна военно-морские силы Таиланда и морские спасатели пытались помочь спасти контейнеровоз от затопления, однако, когда стало ясно, что предотвратить катастрофу не удастся, ВМС Таиланда сняли с него и спасли экипаж в полном составе, 16 человек, также сообщает администрация Пхукета. Через несколько часов после этого судно полностью ушло под воду. "В настоящее время на месте катастрофы работают корабли ВМС Таиланда HTMS Hua Hin и HTMS Pun Yee и патрульные катера с бортовыми номерами 114 и 272. Их задачи включают установку предупреждающих сигналов на плавающих на поверхности контейнерах, насколько это возможно, а также ликвидацию мазутного пятна", - сообщает администрация островной провинции Пхукет. По информации военных моряков, которую приводит инфоцентр администрации, мазутное пятно пока сдвигается в западном направлении, в сторону от Пхукета. Управление порта Пхукета выпустило предупреждение всем судам, находящимся в Андаманском море вблизи таиландского туристического острова, об опасности столкновений с плавающими на поверхности контейнерами и, сообщив координаты места катастрофы контейнеровоза, предложило обходить этот район стороной во избежание аварий и создания помех военным морякам, продолжающим операцию по маркировке плавающих контейнеров для последующего буксирования, и ликвидации мазутного пятна.

