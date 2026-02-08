https://1prime.ru/20260208/merts-867286979.html

На Западе поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине

На Западе поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине - 08.02.2026, ПРАЙМ

На Западе поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине

В ЕС произошел раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с главой России Владимиром Путиным, пишет Berliner Zeitung. В статье... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T09:16+0300

2026-02-08T09:16+0300

2026-02-08T09:16+0300

германия

владимир путин

фридрих мерц

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В ЕС произошел раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с главой России Владимиром Путиным, пишет Berliner Zeitung. В статье отмечается, что в блоке все большую популярность набирает позиция Франции и Италии о необходимости диалога с Москвой."Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы", — говорится в публикации.Издание пишет, что всего неделю назад Мерц отклонил призывы к прямым переговорам с Путиным. После этого правительство Германии не ответило на запрос Berliner Zeitung о том, почему до сих пор не предприняло никаких дипломатических инициатив в отношении России.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.

https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html

https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, владимир путин, фридрих мерц, ес