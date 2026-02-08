Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/merts-867286979.html
На Западе поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине
На Западе поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине - 08.02.2026, ПРАЙМ
На Западе поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине
В ЕС произошел раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с главой России Владимиром Путиным, пишет Berliner Zeitung. В статье... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T09:16+0300
2026-02-08T09:16+0300
германия
владимир путин
фридрих мерц
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В ЕС произошел раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с главой России Владимиром Путиным, пишет Berliner Zeitung. В статье отмечается, что в блоке все большую популярность набирает позиция Франции и Италии о необходимости диалога с Москвой."Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы", — говорится в публикации.Издание пишет, что всего неделю назад Мерц отклонил призывы к прямым переговорам с Путиным. После этого правительство Германии не ответило на запрос Berliner Zeitung о том, почему до сих пор не предприняло никаких дипломатических инициатив в отношении России.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, владимир путин, фридрих мерц, ес
ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Фридрих Мерц, ЕС
09:16 08.02.2026
 
На Западе поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине

Berliner Zeitung: заявление Мерца о Путине показало раскол в ЕС

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В ЕС произошел раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с главой России Владимиром Путиным, пишет Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что в блоке все большую популярность набирает позиция Франции и Италии о необходимости диалога с Москвой.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
30 января, 11:48
"Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы", — говорится в публикации.

Издание пишет, что всего неделю назад Мерц отклонил призывы к прямым переговорам с Путиным. После этого правительство Германии не ответило на запрос Berliner Zeitung о том, почему до сих пор не предприняло никаких дипломатических инициатив в отношении России.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России удивило Запад
31 января, 11:43
 
ГЕРМАНИЯВладимир ПутинФридрих МерцЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала