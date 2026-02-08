https://1prime.ru/20260208/mintay-867287919.html
Эксперты сравнили стоимость замороженного и охлажденного минтая
2026-02-08T11:44+0300
россия
рыба
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Замороженный минтай обходится россиянам на пятую часть дешевле охлажденного: его медианная цена составляет 288 рублей против 369 рублей за охлаждённую рыбу, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". "Охлажденный минтай – медианная цена 369 рублей, число покупок – выше на 6% в сравнении год к году. Замороженный минтай – медианная цена 288 рублей, число покупок – выше на 6% в сравнении год к году", - подсчитали аналитики, изучив статистику покупок в четвертом квартале 2024 и 2025 годов. При этом замороженные полуфабрикаты из минтая приобретали на 26% чаще. Их медианная цена составила 233 рубля. Икрой минтая интересовались на 21% чаще - медианная цена на ее покупку составила 148 рублей. "Минтай занимает четверть рынка по числу покупок (каждый четвертый рыбный чек содержит в себе минтай или его производные) и пятую часть продаж в рыбной корзине. Для сравнения, курица обеспечивает 46% продаж мясной корзины. Эти категории служат базой в потребительской корзине и демонстрируют рост в доле потребления", - отмечают аналитики. Благодаря доступной цене, минтай в 2025 году обеспечил прирост спроса во всей рыбной категории, комментируют авторы исследования.
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Замороженный минтай обходится россиянам на пятую часть дешевле охлажденного: его медианная цена составляет 288 рублей против 369 рублей за охлаждённую рыбу, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".
"Охлажденный минтай – медианная цена 369 рублей, число покупок – выше на 6% в сравнении год к году. Замороженный минтай – медианная цена 288 рублей, число покупок – выше на 6% в сравнении год к году", - подсчитали аналитики, изучив статистику покупок в четвертом квартале 2024 и 2025 годов.
При этом замороженные полуфабрикаты из минтая приобретали на 26% чаще. Их медианная цена составила 233 рубля. Икрой минтая интересовались на 21% чаще - медианная цена на ее покупку составила 148 рублей.
"Минтай занимает четверть рынка по числу покупок (каждый четвертый рыбный чек содержит в себе минтай или его производные) и пятую часть продаж в рыбной корзине. Для сравнения, курица обеспечивает 46% продаж мясной корзины. Эти категории служат базой в потребительской корзине и демонстрируют рост в доле потребления", - отмечают аналитики.
Благодаря доступной цене, минтай в 2025 году обеспечил прирост спроса во всей рыбной категории, комментируют авторы исследования.
