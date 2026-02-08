Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минздрав расширил перечень обследований в рамках неонатального скрининга - 08.02.2026
Минздрав расширил перечень обследований в рамках неонатального скрининга
Минздрав расширил перечень обследований в рамках неонатального скрининга - 08.02.2026, ПРАЙМ
Минздрав расширил перечень обследований в рамках неонатального скрининга
Минздрав России расширил перечень обследований в рамках неонатального скрининга, с 1 апреля новорожденных начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T04:21+0300
2026-02-08T04:36+0300
здоровье
общество
рф
минздрав
минздрав рф
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Минздрав России расширил перечень обследований в рамках неонатального скрининга, с 1 апреля новорожденных начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев. "Включение данных методов диагностики с апреля этого года в расширенный неонатальный скрининг позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, начать своевременное лечение и профилактировать тяжелую инвалидизацию", - рассказал Куцев. Он уточнил, что Х-сцепленная адренолейкодистрофия является наследственным заболеванием обмена веществ, которое развивается вследствие нарушения окисления и последующего накопления в органах и тканях насыщенных очень длинноцепочечных жирных кислот. "Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот является редким наследственным заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования, приводящим к тяжелому сочетанному дефициту серотонина, дофамина, норадреналина и адреналина", - заключил эксперт.
здоровье, общество, рф, минздрав, минздрав рф
Здоровье, Общество , РФ, Минздрав, Минздрав РФ
04:21 08.02.2026 (обновлено: 04:36 08.02.2026)
 
Минздрав расширил перечень обследований в рамках неонатального скрининга

В России с 1 апреля младенцев начнут обследовать на два новых заболевания

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Минздрав России расширил перечень обследований в рамках неонатального скрининга, с 1 апреля новорожденных начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.
"Включение данных методов диагностики с апреля этого года в расширенный неонатальный скрининг позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, начать своевременное лечение и профилактировать тяжелую инвалидизацию", - рассказал Куцев.
Он уточнил, что Х-сцепленная адренолейкодистрофия является наследственным заболеванием обмена веществ, которое развивается вследствие нарушения окисления и последующего накопления в органах и тканях насыщенных очень длинноцепочечных жирных кислот.
"Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот является редким наследственным заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования, приводящим к тяжелому сочетанному дефициту серотонина, дофамина, норадреналина и адреналина", - заключил эксперт.
 
ЗдоровьеОбществоРФМинздравМинздрав РФ
 
 
Заголовок открываемого материала