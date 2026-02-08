https://1prime.ru/20260208/mishustin-867288566.html
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным - 08.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным обсуждался рынок труда РФ и... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T13:01+0300
2026-02-08T13:01+0300
2026-02-08T13:16+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным обсуждался рынок труда РФ и вопросы финансирования проектов. "Мы сегодня обсуждали очень подробно все подходы, которые связаны в том числе с макроэкономикой, с финансированием проектов, что делать с экономикой, с рынком труда и так далее", - сказал Мишустин журналисту "России1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20260205/ekonomika-867226097.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным
Мишустин: на совещании по экономическим вопросам обсуждался рынок труда России