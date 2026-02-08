Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным - 08.02.2026
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным
2026-02-08T13:01+0300
2026-02-08T13:16+0300
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным обсуждался рынок труда РФ и вопросы финансирования проектов. "Мы сегодня обсуждали очень подробно все подходы, которые связаны в том числе с макроэкономикой, с финансированием проектов, что делать с экономикой, с рынком труда и так далее", - сказал Мишустин журналисту "России1" Павлу Зарубину.
13:01 08.02.2026 (обновлено: 13:16 08.02.2026)
 
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным обсуждался рынок труда РФ и вопросы финансирования проектов.
"Мы сегодня обсуждали очень подробно все подходы, которые связаны в том числе с макроэкономикой, с финансированием проектов, что делать с экономикой, с рынком труда и так далее", - сказал Мишустин журналисту "России1" Павлу Зарубину.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Российская экономика развивается, несмотря на санкции, заявил глава МЭР
5 февраля, 22:24
 
Экономика
 
 
