Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил важность выполнения национальных технологических проектов - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/mishustin-867288911.html
Мишустин отметил важность выполнения национальных технологических проектов
Мишустин отметил важность выполнения национальных технологических проектов - 08.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил важность выполнения национальных технологических проектов
Для России очень важно, чтобы национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства, выполнялись, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T13:26+0300
2026-02-08T13:26+0300
россия
технологии
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Для России очень важно, чтобы национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства, выполнялись, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Что касается программ всех, которые есть, нам очень важно также, чтобы национальные проекты, государственные программы и, особенно, национальные проекты технологического лидерства выполнялись", - сказал Мишустин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20260208/mishustin-867288566.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Технологии, РФ, Михаил Мишустин
13:26 08.02.2026
 
Мишустин отметил важность выполнения национальных технологических проектов

Мишустин: России очень важно, чтобы нацпроекты технологического лидерства выполнялись

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Для России очень важно, чтобы национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства, выполнялись, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Что касается программ всех, которые есть, нам очень важно также, чтобы национальные проекты, государственные программы и, особенно, национальные проекты технологического лидерства выполнялись", - сказал Мишустин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным
13:01
 
РОССИЯТехнологииРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала