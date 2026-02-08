Мишустин отметил важность выполнения национальных технологических проектов

https://1prime.ru/20260208/mishustin-867288911.html

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Для России очень важно, чтобы национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства, выполнялись, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Что касается программ всех, которые есть, нам очень важно также, чтобы национальные проекты, государственные программы и, особенно, национальные проекты технологического лидерства выполнялись", - сказал Мишустин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

