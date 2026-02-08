https://1prime.ru/20260208/moshenniki-867281921.html
Названы мошенники, предлагающие доставку подарка на день рождения
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Мошенники звонят россиянам, предлагая доставку подарка на день рождения, выяснило РИА Новости.
Во время звонка мошенники сообщают о доставке праздничного подарка, не раскрывая имя дарителя. После этого поступает "код посылки", который преступники просят назвать "для сверки", чтобы потом получить доступ к личным данным.
Ранее мошенники использовали похожие схемы - они звонили под предлогом доставки букетов и заказов из магазинов.
