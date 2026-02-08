Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о схемах мошенников с доплатам к ежемесячным пособиям - 08.02.2026
Мошенничество
Россиян предупредили о схемах мошенников с доплатам к ежемесячным пособиям
Россиян предупредили о схемах мошенников с доплатам к ежемесячным пособиям
2026-02-08T14:21+0300
2026-02-08T14:21+0300
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам с помощью бота в Telegram или спецприложения, которое на деле является вредоносной программой, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: "Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале". После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули", - предупредили эксперты. Также мошенники в рамках данной схемы могут действовать через бот в Telegram. "Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для "проверки права на февральскую индексацию". После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии", - уточнили в "Мошеловке". Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - пенсионеры, получатели социальных выплат и пособий. Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце традиционная февральская индексация социальных выплат создает информационный повод и ажиотаж. "Граждане, желающие быстро узнать о прибавке, могут довериться поддельным "сервисам", - предупреждают в "Мошеловке". Там посоветовали проверять информацию о выплатах через официальный портал "Госуслуги", сайт СФР или в отделениях Социального фонда и никогда не вводить паспортные данные, СНИЛС и данные карт в сомнительных чат-ботах и приложениях. "Если вы всё же установили подозрительное приложение, немедленно удалите его и проверьте устройство антивирусом", - заключили эксперты.
технологии, общество, telegram, социальный фонд
Мошенничество, Технологии, Общество, Telegram, Социальный фонд
14:21 08.02.2026
 
Россиян предупредили о схемах мошенников с доплатам к ежемесячным пособиям

Россиян предупредили о мошенниках при получении ежемесячной выплаты

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам с помощью бота в Telegram или спецприложения, которое на деле является вредоносной программой, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: "Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале". После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули", - предупредили эксперты.
Также мошенники в рамках данной схемы могут действовать через бот в Telegram. "Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для "проверки права на февральскую индексацию". После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии", - уточнили в "Мошеловке".
Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - пенсионеры, получатели социальных выплат и пособий.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце традиционная февральская индексация социальных выплат создает информационный повод и ажиотаж. "Граждане, желающие быстро узнать о прибавке, могут довериться поддельным "сервисам", - предупреждают в "Мошеловке".
Там посоветовали проверять информацию о выплатах через официальный портал "Госуслуги", сайт СФР или в отделениях Социального фонда и никогда не вводить паспортные данные, СНИЛС и данные карт в сомнительных чат-ботах и приложениях.
"Если вы всё же установили подозрительное приложение, немедленно удалите его и проверьте устройство антивирусом", - заключили эксперты.
Мошенничество Технологии Общество Telegram Социальный фонд
 
 
