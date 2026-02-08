https://1prime.ru/20260208/moshenniki-867289752.html

Россиян предупредили о схемах мошенников с доплатам к ежемесячным пособиям

Россиян предупредили о схемах мошенников с доплатам к ежемесячным пособиям - 08.02.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о схемах мошенников с доплатам к ежемесячным пособиям

Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам с помощью бота в Telegram или спецприложения, которое на деле... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T14:21+0300

2026-02-08T14:21+0300

2026-02-08T14:21+0300

мошенничество

технологии

общество

telegram

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам с помощью бота в Telegram или спецприложения, которое на деле является вредоносной программой, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: "Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале". После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули", - предупредили эксперты. Также мошенники в рамках данной схемы могут действовать через бот в Telegram. "Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для "проверки права на февральскую индексацию". После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии", - уточнили в "Мошеловке". Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - пенсионеры, получатели социальных выплат и пособий. Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце традиционная февральская индексация социальных выплат создает информационный повод и ажиотаж. "Граждане, желающие быстро узнать о прибавке, могут довериться поддельным "сервисам", - предупреждают в "Мошеловке". Там посоветовали проверять информацию о выплатах через официальный портал "Госуслуги", сайт СФР или в отделениях Социального фонда и никогда не вводить паспортные данные, СНИЛС и данные карт в сомнительных чат-ботах и приложениях. "Если вы всё же установили подозрительное приложение, немедленно удалите его и проверьте устройство антивирусом", - заключили эксперты.

https://1prime.ru/20260207/moshenniki-867270066.html

https://1prime.ru/20260205/mvd-867203532.html

https://1prime.ru/20260202/moshenniki-867115008.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , telegram, социальный фонд