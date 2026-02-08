https://1prime.ru/20260208/nalog-867213824.html

“Шанс платить меньше”: налог на имущество меняется в 2026 году

бизнес

общество

фнс россии

недвижимость

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. С 2026 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, расширяющие перечень льгот по имущественным налогам для отдельных категорий граждан и организаций. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.С налогового периода 2026 года от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождаются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Льгота не распространяется на легковые автомобили, налог за которые рассчитывается с повышенным коэффициентом, уточняет юрист.Для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми расширена налоговая льгота. “Так, право на дополнительный вычет по налогу на имущество (5 квадратных метров для квартиры, 7 квадратных метров для дома на каждого ребенка) будет сохраняться до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23 лет при очной форме обучения)” -, объясняет эксперт.Пенсионеры и предпенсионеры полностью освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц. Льгота действует на один объект каждого вида: одну квартиру (или комнату), один дом, одно гаражное/машино-место и одно хозстроение.При наличии нескольких объектов одного вида необходимо до 31 декабря подать уведомление в ФНС о выборе льготируемого объекта. Без заявления льгота будет применена к объекту с наибольшей суммой налога.Кроме того, при расчете налога на имущество применяются стандартные вычеты: для дома — 50 квадратных метров, квартиры — 20, комнаты — 10.По земельному налогу для этой категории предусмотрен вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток). Налог начисляется только на площадь, превышающую эту норму.Как подчеркивает адвокат, с 1 января поменялась процедура взаимодействия с налоговыми уведомлениями. Они направляются всем гражданам, независимо от наличия денежных средств на едином налоговом счете (ЕНС). Это позволит налогоплательщикам своевременно проверять корректность расчетов. Кроме того, все больше льгот назначают автоматически.При наличии положительного сальдо на ЕНС после получения уведомления средства будут автоматически зачтены в счет уплаты налога. Внести деньги на счет необходимо до 1 декабря текущего года, заключила Елена Кудерко.

