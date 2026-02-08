Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разрыв Алжиром договора об авиасообщении с ОАЭ не повлияет на полеты - 08.02.2026, ПРАЙМ
Разрыв Алжиром договора об авиасообщении с ОАЭ не повлияет на полеты
Разрыв Алжиром договора об авиасообщении с ОАЭ не повлияет на полеты - 08.02.2026, ПРАЙМ
Разрыв Алжиром договора об авиасообщении с ОАЭ не повлияет на полеты
Решение Алжира аннулировать соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами об услугах, связанных с воздушным сообщением, не повлияет на воздушное движение между | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:46+0300
2026-02-08T23:46+0300
экономика
бизнес
алжир
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_51a9ddcd721ce06a716301fc93700219.jpg
ДОХА, 8 фев - ПРАЙМ. Решение Алжира аннулировать соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами об услугах, связанных с воздушным сообщением, не повлияет на воздушное движение между двумя странами, заявило Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ. В субботу Алжирское агентство новостей передало, что Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ об оказании связанных с воздушным сообщением услуг. "В свете уведомления, полученного от братской Народной Демократической Республики Алжир, о приостановлении действия соглашения об услугах, связанных с воздушным сообщением между двумя странами, Генеральное управление гражданской авиации поясняет, что данная мера соответствует механизмам, предусмотренным международными соглашениями, и не окажет немедленного влияния на воздушное движение", - говорится в сообщении. Как отметили авиавласти ОАЭ, соглашение остается в силе в течение установленного законом срока, и воздушные перевозки между двумя странами будут продолжаться в обычном режиме.
https://1prime.ru/20260208/samolet-867290051.html
алжир
оаэ
бизнес, алжир, оаэ
Экономика, Бизнес, АЛЖИР, ОАЭ
23:46 08.02.2026
 
Разрыв Алжиром договора об авиасообщении с ОАЭ не повлияет на полеты

Авиавласти Эмиратов: разрыв Алжиром договора об авиасообщении с ОАЭ не повлияет на полеты

© Фото : Andrew HazenСамолет Boeing 737 авиакомпании Delta
Самолет Boeing 737 авиакомпании Delta - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Самолет Boeing 737 авиакомпании Delta. Архивное фото
© Фото : Andrew Hazen
ДОХА, 8 фев - ПРАЙМ. Решение Алжира аннулировать соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами об услугах, связанных с воздушным сообщением, не повлияет на воздушное движение между двумя странами, заявило Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ.
В субботу Алжирское агентство новостей передало, что Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ об оказании связанных с воздушным сообщением услуг.
"В свете уведомления, полученного от братской Народной Демократической Республики Алжир, о приостановлении действия соглашения об услугах, связанных с воздушным сообщением между двумя странами, Генеральное управление гражданской авиации поясняет, что данная мера соответствует механизмам, предусмотренным международными соглашениями, и не окажет немедленного влияния на воздушное движение", - говорится в сообщении.
Как отметили авиавласти ОАЭ, соглашение остается в силе в течение установленного законом срока, и воздушные перевозки между двумя странами будут продолжаться в обычном режиме.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
В Махачкале пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана
Вчера, 14:57
 
ЭкономикаБизнесАЛЖИРОАЭ
 
 
