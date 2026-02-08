https://1prime.ru/20260208/oae-867298547.html
Разрыв Алжиром договора об авиасообщении с ОАЭ не повлияет на полеты
ДОХА, 8 фев - ПРАЙМ. Решение Алжира аннулировать соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами об услугах, связанных с воздушным сообщением, не повлияет на воздушное движение между двумя странами, заявило Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ. В субботу Алжирское агентство новостей передало, что Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ об оказании связанных с воздушным сообщением услуг. "В свете уведомления, полученного от братской Народной Демократической Республики Алжир, о приостановлении действия соглашения об услугах, связанных с воздушным сообщением между двумя странами, Генеральное управление гражданской авиации поясняет, что данная мера соответствует механизмам, предусмотренным международными соглашениями, и не окажет немедленного влияния на воздушное движение", - говорится в сообщении. Как отметили авиавласти ОАЭ, соглашение остается в силе в течение установленного законом срока, и воздушные перевозки между двумя странами будут продолжаться в обычном режиме.
